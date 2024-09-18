Yılın son 'kanlı ay'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızıya büründü! - Son Dakika
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Yılın son 'kanlı ay'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızıya büründü!

Yılın son \'kanlı ay\'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızıya büründü!

2024 yılının son Ay tutulması 18 Eylül sabahında gerçekleşti. Avrupa, Afrika, Asya'nın büyük bir kısmı ve Amerika'da gözlemlenen 'kanlı ay' sırasında gökyüzü, kırmızı renge büründü ve o anlara tanık olanlar görsel şölenin tadını çıkardı. İstanbul'dan da seyredilen tutulmanın Süleymaniye Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'yle bütünlük oluşturan muhteşem manzarası görülmeye değerdi.

18.09.2024 06:40  Güncelleme: 09:34
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Yılın son ay tutulması gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay yüzeyinin kırmızı renge bürünmesi oluşan Süper Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Tutulma sırasında Ay yüzeyi kırmızı renge büründü. Yüzde 14 daha büyük görünen Ay'ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebildi. 2024'ün son ay tutulması saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erdi. Normalden yüzde 14 daha büyük görülen Süper Ay, dünyanın gölgesinde kalarak kısmı ay tutulması oluşturdu.

Yılın son 'kanlı ay'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızılara büründü!

AY TUTULMASININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Astrolog Aysun Koç, 18 Eylül'de gerçekleşen Ay Tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Aysun Koç'a göre, tutulmanın etkileri özellikle duygusal alanlarda hissedilecek ve birçok insan için uzun süredir çözülmemiş konuların su yüzüne çıkmasına neden olacak. Tutulma sürecinde, geçmişte atılan adımların sonuçlarıyla yüzleşebilir ve yeni bir sayfa açmak için fırsatlar meydana gelebilir.

Aysun Koç, bu tutulmanın her burç için ayrı ayrı fırsatlar ve meydan okumalar getireceğini, ancak önemli olanın bu enerjiyi doğru yönetmek olduğunu vurguladı. Tutulma süresince bireylerin duygularını gözden geçirip hayatlarında dengeyi bulmaya çalışmaları gerektiğini belirtti.

Yılın son 'kanlı ay'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızılara büründü!

KANLI AY NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın yüzeyine düşen Güneş ışığını engellemesi sonucu meydana gelir. Özellikle "Kanlı Ay" olarak adlandırılan tutulma, Ay'ın kızıl bir renge büründüğü nadir ve etkileyici bir doğa olayıdır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yılın son 'kanlı ay'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızıya büründü! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılın son 'kanlı ay'ı görülmeye değerdi! İstanbul semaları kırmızıya büründü! - Son Dakika
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