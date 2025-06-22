YKS 2025 Yabancı Dil Testi Tamamlandı - Son Dakika
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YKS 2025 Yabancı Dil Testi Tamamlandı

22.06.2025 18:03
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2025 YKS'nin son oturumu YDT, 215 bin 448 adayın katılımıyla yapıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün yapıldı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan sınavda her birinden toplam 80 soru yer aldı.

Adayların seçtiği dile göre girdiği sınava, İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028 ve Rusçadan ise 735 aday olmak üzere 215 bin 448 aday başvurdu.

Sınav, saat 17.45'te sona erdi.

Yaklaşık 1 milyon aday ilk kez sınava girdi

YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde yapıldı. Toplam 592 bin 272 kişinin görev yaptığı YKS'nin TYT oturumunda 333 bin 836, AYT oturumunda 226 bin 138, YDT oturumunda ise 32 bin 298 görevli yer aldı.

Sınava giren adaylardan 976 bin 697'si YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu. YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında.

Kadın aday daha fazla

Geçen yıl olduğu gibi kadın adayların sayısı bu yılki YKS'de de erkek adayları geçti.

Bu doğrultuda YKS'ye 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaptı.

Engelli adayların ihtiyaçlarına göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonlarında TYT'ye toplam 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli aday katıldı.

Bu yıl Hakkari'nin Şemdinli, Hatay'ın Hassa, Kocaeli'nin Dilovası, Kütahya'nın Gediz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de ilk kez YKS uygulandı.

Öte yandan, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100'den fazla personel de sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YKS 2025 Yabancı Dil Testi Tamamlandı - Son Dakika

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