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Yoğun bakım hastası balon balığının ciğerini yemiş - Son Dakika
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Yoğun bakım hastası balon balığının ciğerini yemiş

İskenderun'da balon balığı yedikten sonra fenalaşan Müfit Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Balığın ciğerini yiyen Arslan'ın durumu iyiye gidiyor ve 2-3 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Balon balığı zehirli olduğu için ölümcül olabilir, ancak erken tanı sayesinde hastanın hayatı kurtarıldı. Vatandaşlar bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemeli.

05.01.2024 - 12:11,
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Yoğun bakım hastası balon balığının ciğerini yemiş

Balon balığı yiyen adamın durumu iyiye gidiyor

İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kaniye Aydın:

"Solunum cihazından ayrıldı, 2-3 gün sonra taburcu edilecek"

"Hasta balığın ciğerini yemiş"

ADANA - Balon balığı yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede entübe edilen Müfit Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaşlı adamın balon balığının ciğerini yediği öğrenildi.

İskenderun'da 2 Ocak günü amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketince kendisiyle birlikte 7 kişi zehirlendi. Adana'da ki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen 7 kişiden sağlık durumu ciddi olan Arslan'ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi.

"Bu duruma özel bir tedavi yöntemi maalesef yok"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kaniye Aydın, Müfit Aslan'ın durumunun iyiye gittiğini söyledi. Aydın, "Entübe edilen Müfit Arslan dün öğle saatlerinde solunum cihazından ayrıldı. Bilinci açık ve durumu geldiğine göre daha iyi. 2-3 gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor. Bu duruma özel bir tedavi yöntemi maalesef yok. Bu balık siyanürden daha zehirli. Buna yönelik zehri ortadan kaldırabilen bir antidot yok maalesef. Hastamız tedaviye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

"Bu zehir ölüme kadar yol açıyor"

Dr. Aydın, Müfit Aslan'ın balığın ciğerini yediğini belirterek, "Bu zehir oldukça ölümcül maalesef. Yedikten sonra aile bu balığın resmini çekmiş. Bunun ölümcül bir balık türü olduğunu anlamışlar. Hastamız balığın ciğerini yemiş. Özellikle zehir iç organlarında ve bazen deride bulunabiliyor. Bu zehir ölüme kadar yol açıyor. Balığın türünün bilinmesi tanıda çok yardımcı oldu" dedi.

Vatandaşların bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Aydın, "Vatandaşlar bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemeli. Hastamız bu balığın fotoğraflarını çekmiş ve erken tanı onun hayatını kurtardı. Hastamız taburcu edikten sonrada takip edilecek. Kalıcı bir hasarın kalması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım hastası balon balığının ciğerini yemiş
Kaynak: İHA
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Adana, Aydın, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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