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YÖK Başkanı: Avrupa'da Filistin halkını destekleyen akademisyenlere baskı artıyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Avrupa'da Filistin halkını destekleyen akademisyenlere baskı artıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, Avrupa'da Filistin halkını destekleyen akademisyenlere yönelik baskıların arttığını belirterek, ifade özgürlüğü ve üniversitelerin özerklikleri konularının incelendiği mekanizmaların çalıştırılması ve akademisyenlere yönelik baskıların incelenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

YÖK Başkanı: Avrupa\'da Filistin halkını destekleyen akademisyenlere baskı artıyor
14.12.2023 - 12:41,
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Avrupa'daki bazı akademisyenlerin Filistinlilere verdiği destek sebebiyle baskı görmelerine ilişkin "Avrupa yükseköğretim alanında ifade özgürlüğü ve üniversitelerin özerklikleri konularının incelendiği mekanizmaların çalıştırılması ve akademisyenlere baskıların incelenmesi hususunda gerekli girişimlerimizi yaptık. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." bilgisini verdi.

Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, bu akademisyenlere yönelik konunun gündemde tutulmasının önem taşıdığını belirterek bu çerçevede Türkiye'deki bir veya birkaç üniversitenin ev sahipliği yapacağı bir bilimsel faaliyet düzenlenmesini teşvik ettiklerini bildirdi.

Akademik camiaya baskıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özvar, " İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarının tüm veçheleriyle ve her vesileyle akademik camiada tartışılması önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Özvar, " Gazze'de soykırım yaşandığını, İsrail hükümetinin elindeki tüm askeri imkanlarla Gazze'deki Filistin halkını yok etmeye çalıştığını" kaydetti. Bu insanlık suçuna karşı YÖK ve üniversiteler olarak tepkilerini farklı mecralarda dile getirdiklerini ifade eden Özvar, Türkiye'de akademik camianın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Filistin halkına desteklerini bildiren akademisyenlere yönelik baskıların arttığına dikkati çeken Özvar sosyal medyada bu baskıları dile getirerek istifa eden akademisyenler olduğunu anımsattı.

Özvar, "YÖK olarak Avrupa yükseköğretim alanında ifade özgürlüğü ve üniversitelerin özerklikleri konularının incelendiği mekanizmaların çalıştırılması ve akademisyenlere yönelik baskıların incelenmesi hususunda gerekli girişimlerimizi yaptık. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatan Özvar, bu istifanın ardından başta bilim insanları olmak üzere tüm uluslararası camiayı bu saldırılara karşı tavır almaya davet ettiğini bildirdi.

Akademik hayatın temel kuralının ifade özgürlüğü olduğunun altını çizen Özvar, 2. Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudi bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapılarının açıldığını anımsattı.

Özvar, "Bugün de Siyonizmin baskısına maruz kalan bilim insanlarını yükseköğretim kurumlarımızda misafir etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Erol Özvar, Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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