YÖK Başkanı Özvar, Kaman'da Omura'yı andı, 1986'daki kazıların önemini vurguladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dr. Sachihiro Omura Anma Töreni'nde, "Bu toprakların geçmişini anlamak ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak için nesiller boyunca pek çok bilim insanı emek vermiştir. Dr. Omura da çalışmalarıyla bu büyük çabaya önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle 1986'da başlattığı Kaman-Kalehöyük kazıları hem kendi bilimsel hayatında hem de Anadolu arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir." dedi.

Özvar, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde düzenlenen Dr. Sachihiro Omura Anma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Özvar, ömrünün yaklaşık 50 yılını Anadolu'nun tarihini araştırmaya adayan ve geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Sachihiro Omura'yı saygı ve şükranla andığını söyledi.

Özvar, Dr. Sachihiro Omura'nın 1970'li yıllarda genç bir araştırmacı olarak Japonya'dan Türkiye'ye geldiğinde, Anadolu'nun geçmişine duyduğu büyük ilgiyle uzun bir bilimsel yolculuğa başladığını, zamanla bu yolculuğun, hayatının en önemli uğraşısı haline geldiğini ve Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinin aydınlatılmasına büyük emek verdiğinin altını çizdi.

Anadolu'nun, insanlık tarihinin en eski ve en zengin medeniyetlerine ev sahipliği yapmış özel bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların geçmişini anlamak ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak için nesiller boyunca pek çok bilim insanı emek vermiştir. Dr. Sachihiro Omura da çalışmalarıyla bu büyük çabaya önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle 1986'da başlattığı Kaman-Kalehöyük kazıları hem kendi bilimsel hayatında hem de Anadolu arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bu kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Orta Anadolu'nun binlerce yıllık yerleşim tarihine ışık tutmuş, özellikle Tunç ve Demir Çağlarına ilişkin bilgilerimizi zenginleştirmiştir. Kaman-Kalehöyük'te elde edilen sonuçlar, bölgenin geçmişine dair yeni araştırmaların da önünü açmıştır. Hiç şüphesiz bütün bu başarıların arkasında uzun yıllara yayılan büyük bir emek, sabır ve bilime duyulan güçlü bir bağlılık bulunmaktadır."

Özvar, Dr. Sachihiro Omura'nın öncülüğünde Türk ve Japon arkeologların, araştırmacıların, öğrencilerin ve kazı çalışanlarının uzun yıllar birlikte çalıştıklarına dikkati çekerek, Sachihiro Omura'nın Türkiye'ye yaptığı en önemli hizmetlerden birinin 1998'de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurulmasına öncülük etmesi olduğunu anımsattı.

"YÖK olarak Japonya ile mevcut ortaklıklarımızın daha da gelişmesini arzu ediyoruz"

Enstitüde yürütülen bilimsel çalışmaların ve yetişen araştırmacıların Sachihiro Omura'nın bıraktığı mirasın önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Özvar, enstitünün gelecekte de önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağına ve yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Dr. Sachihiro Omura Arkeoloji Araştırma Laboratuvarının açılışını gerçekleştireceklerini belirten Özvar, "Hayatını Anadolu arkeolojisine adamış böylesine kıymetli bir bilim insanının adının, yeni araştırmalara hizmet edecek bir laboratuvarda yaşatılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu laboratuvarın Anadolu arkeolojisine değerli katkılar sağlamasını diliyorum." dedi.

Özvar, Dr. Sachihiro Omura'nın Türkiye'ye katkılarının arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, Türk bilim insanlarıyla yürüttüğü ortak çalışmalar ve Kaman halkıyla kurduğu dostluklarla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağladığını belirtti.

Bunun en önemli örneklerinden birinin de bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"İki ülkenin bilimsel birikimini ve araştırma tecrübesini buluşturacak bu üniversitemizin, yetiştireceği nitelikli insan kaynağı ve yürüteceği ortak araştırmalarla ilişkilerimize yeni bir güç ve dinamizm katacağına inanıyorum. YÖK olarak Japonya ile mevcut ortaklıklarımızın önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesini, üniversitelerimiz ve bilim insanlarımız arasındaki bağların güçlenmesini arzu ediyoruz. Bugün Dr. Sachihiro Omura'yı anarken, ardında ne kadar değerli bir miras bıraktığını bir kez daha görüyoruz. Dr. Sachihiro Omura'nın Anadolu'ya ve Türk-Japon dostluğuna yaptığı hizmetleri daima minnetle hatırlayacağız."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kazı, koruma, araştırma ve sergileme süreçlerini bir araya getiren, Türkiye'deki yabancı arkeolojik kazılar arasında benzerine rastlanmayan bir akademik kurum olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gençlerin kazı çalışmalarını yerinde tanımasının, araştırma yapmayı öğrenmesinin ve Türk ve Japon akademisyenlerle birlikte yetişmesinin önemini ifade etti.

Dr. Sachihiro Omura'nın eşi Masako Omura, Türk ve Japon gençlerinin Anadolu'da birlikte çalışmasının, yeni başarılar elde etmesinin ve geleceği birlikte inşa etmesinin eşi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde Dr. Sachihiro Omura'nın Kaman-Kalehöyük kazılarındaki çalışmalarını ve bilimsel yaşamını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Anma töreninin ardından Özvar ve beraberindeki heyet Kırşehir Valiliğini ziyaret etti.

Program kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde kurulan Dr. Sachihiro Omura Arkeoloji Araştırma Laboratuvarının açılışı da gerçekleştirildi.

Açılışın ardından laboratuvarı gezen Özvar, çeşitli kazılarda bulunan eserleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.