YÖK Başkanı Özvar, Kaman'da Omura'yı andı, 1986'daki kazıların önemini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YÖK Başkanı Özvar, Kaman'da Omura'yı andı, 1986'daki kazıların önemini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, Kaman'daki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde düzenlenen törende Dr. Sachihiro Omura'yı andı. Özvar, Omura'nın 1986'da başlattığı Kaman-Kalehöyük kazılarının önemini vurguladı; Omura adına kurulan laboratuvar açıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dr. Sachihiro Omura Anma Töreni'nde, "Bu toprakların geçmişini anlamak ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak için nesiller boyunca pek çok bilim insanı emek vermiştir. Dr. Omura da çalışmalarıyla bu büyük çabaya önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle 1986'da başlattığı Kaman-Kalehöyük kazıları hem kendi bilimsel hayatında hem de Anadolu arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir." dedi.

Özvar, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde düzenlenen Dr. Sachihiro Omura Anma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Özvar, ömrünün yaklaşık 50 yılını Anadolu'nun tarihini araştırmaya adayan ve geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Sachihiro Omura'yı saygı ve şükranla andığını söyledi.

Özvar, Dr. Sachihiro Omura'nın 1970'li yıllarda genç bir araştırmacı olarak Japonya'dan Türkiye'ye geldiğinde, Anadolu'nun geçmişine duyduğu büyük ilgiyle uzun bir bilimsel yolculuğa başladığını, zamanla bu yolculuğun, hayatının en önemli uğraşısı haline geldiğini ve Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinin aydınlatılmasına büyük emek verdiğinin altını çizdi.

Anadolu'nun, insanlık tarihinin en eski ve en zengin medeniyetlerine ev sahipliği yapmış özel bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların geçmişini anlamak ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak için nesiller boyunca pek çok bilim insanı emek vermiştir. Dr. Sachihiro Omura da çalışmalarıyla bu büyük çabaya önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle 1986'da başlattığı Kaman-Kalehöyük kazıları hem kendi bilimsel hayatında hem de Anadolu arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bu kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Orta Anadolu'nun binlerce yıllık yerleşim tarihine ışık tutmuş, özellikle Tunç ve Demir Çağlarına ilişkin bilgilerimizi zenginleştirmiştir. Kaman-Kalehöyük'te elde edilen sonuçlar, bölgenin geçmişine dair yeni araştırmaların da önünü açmıştır. Hiç şüphesiz bütün bu başarıların arkasında uzun yıllara yayılan büyük bir emek, sabır ve bilime duyulan güçlü bir bağlılık bulunmaktadır."

Özvar, Dr. Sachihiro Omura'nın öncülüğünde Türk ve Japon arkeologların, araştırmacıların, öğrencilerin ve kazı çalışanlarının uzun yıllar birlikte çalıştıklarına dikkati çekerek, Sachihiro Omura'nın Türkiye'ye yaptığı en önemli hizmetlerden birinin 1998'de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurulmasına öncülük etmesi olduğunu anımsattı.

"YÖK olarak Japonya ile mevcut ortaklıklarımızın daha da gelişmesini arzu ediyoruz"

Enstitüde yürütülen bilimsel çalışmaların ve yetişen araştırmacıların Sachihiro Omura'nın bıraktığı mirasın önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Özvar, enstitünün gelecekte de önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağına ve yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Dr. Sachihiro Omura Arkeoloji Araştırma Laboratuvarının açılışını gerçekleştireceklerini belirten Özvar, "Hayatını Anadolu arkeolojisine adamış böylesine kıymetli bir bilim insanının adının, yeni araştırmalara hizmet edecek bir laboratuvarda yaşatılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu laboratuvarın Anadolu arkeolojisine değerli katkılar sağlamasını diliyorum." dedi.

Özvar, Dr. Sachihiro Omura'nın Türkiye'ye katkılarının arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, Türk bilim insanlarıyla yürüttüğü ortak çalışmalar ve Kaman halkıyla kurduğu dostluklarla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağladığını belirtti.

Bunun en önemli örneklerinden birinin de bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"İki ülkenin bilimsel birikimini ve araştırma tecrübesini buluşturacak bu üniversitemizin, yetiştireceği nitelikli insan kaynağı ve yürüteceği ortak araştırmalarla ilişkilerimize yeni bir güç ve dinamizm katacağına inanıyorum. YÖK olarak Japonya ile mevcut ortaklıklarımızın önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesini, üniversitelerimiz ve bilim insanlarımız arasındaki bağların güçlenmesini arzu ediyoruz. Bugün Dr. Sachihiro Omura'yı anarken, ardında ne kadar değerli bir miras bıraktığını bir kez daha görüyoruz. Dr. Sachihiro Omura'nın Anadolu'ya ve Türk-Japon dostluğuna yaptığı hizmetleri daima minnetle hatırlayacağız."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kazı, koruma, araştırma ve sergileme süreçlerini bir araya getiren, Türkiye'deki yabancı arkeolojik kazılar arasında benzerine rastlanmayan bir akademik kurum olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gençlerin kazı çalışmalarını yerinde tanımasının, araştırma yapmayı öğrenmesinin ve Türk ve Japon akademisyenlerle birlikte yetişmesinin önemini ifade etti.

Dr. Sachihiro Omura'nın eşi Masako Omura, Türk ve Japon gençlerinin Anadolu'da birlikte çalışmasının, yeni başarılar elde etmesinin ve geleceği birlikte inşa etmesinin eşi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde Dr. Sachihiro Omura'nın Kaman-Kalehöyük kazılarındaki çalışmalarını ve bilimsel yaşamını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Anma töreninin ardından Özvar ve beraberindeki heyet Kırşehir Valiliğini ziyaret etti.

Program kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde kurulan Dr. Sachihiro Omura Arkeoloji Araştırma Laboratuvarının açılışı da gerçekleştirildi.

Açılışın ardından laboratuvarı gezen Özvar, çeşitli kazılarda bulunan eserleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatArkeolojiGüncelJaponSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Teyze cinayetinde şoke eden savunma Yasak aşk ortaya çıktı Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 16:57:44. #.0.3#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, Kaman'da Omura'yı andı, 1986'daki kazıların önemini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android