YÖK'ten 2030 Vizyonu için Eylem Planı - Son Dakika
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YÖK'ten 2030 Vizyonu için Eylem Planı

04.07.2025 14:31
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YÖK, 2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu çerçevesinde üniversitelere eylem planı gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları" çerçevesinde hazırladığı eylem planını üniversitelere gönderdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara, Diyarbakır, Niğde, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen 2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları'nın ardından hazırlanan eylem planı önerileri üniversitelere ulaştırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kalite Odaklı Süreç Yönetimi ve Liderlik", "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim", "Ulusal ve Uluslararası İtibar ve Görünürlük" ve "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite" başlıkları esas alınarak hazırlanan eylem planının, Türk yükseköğretim sisteminin küresel rekabette öncü konuma yükselmesi için stratejik bir yol haritası olduğunu belirtti.

Eylem planındaki önerilerin üniversitelerin mevcut kapasiteleri ve gelişim öncelikleri dikkate alınarak yapıldığını anlatan Özvar, her başlığın altında somut eylem adımlarının tanımlandığını, bunların takibine imkan sağlayacak izleme ve değerlendirme göstergeleri ile izleme yöntemi ve takviminin oluşturulduğunu kaydetti.

Erol Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin artırılmasını, kalite odaklı gelişim sürecinin tesis edilmesini, dijital dönüşümün kurum kültürüne entegre edilmesini ve üniversitelerin uluslararası görünürlüklerinin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Üniversitelerin performansları dönemsel incelenecek

Üniversitelerden eylem planlarını etkin şekilde uygulamalarını istediklerini belirten Özvar, "Üniversitelerimizin vizyon toplantılarında belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda hareket etmeleri ve eylem planlarını belirlenen takvim çerçevesinde etkin şekilde uygulamaları büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun takibini sağlamak için dijital ortamda takip sistemi oluşturulduğuna dikkati çeken Özvar, her bir eylem planında belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin performanslarının dönemsel olarak inceleneceğini bildirdi.

Özvar, bölgesel toplantılarda yapılan sunumları içeren raporu yakın zamanda YÖK'ün resmi internet sitesinde yayımlayacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten 2030 Vizyonu için Eylem Planı - Son Dakika

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