Yolcu fark etti, şoför para dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yolcu fark etti, şoför para dolu çantayı sahibine teslim etti

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Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförü Recep Peker, sefer sırasında aracında unutulan çantayı başka bir yolcunun uyarısı ile fark etti. Harekat merkezinde amiri ile açtığı çantanın içinde 130 bin TL olduğunu görünce aracıyla birlikte soluğu emniyette aldı.

23.08.2024 16:08  Güncelleme: 16:13
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Yolcu fark etti, şoför para dolu çantayı sahibine teslim etti

DÜZCE - Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförü Recep Peker, sefer sırasında aracında unutulan çantayı başka bir yolcunun uyarısı ile fark etti. Harekat merkezinde amiri ile açtığı çantanın içinde 130 bin TL olduğunu görünce aracıyla birlikte soluğu emniyette aldı.

Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförü Recep Peker, rutin şehir içi seferi sırasında aracında unutulan içi para dolu çantayı sahibine ulaştırdı. Ağa Mahallesi güzergahından hareket eden araca binen N.Ç., içinde 130 bin TL olan çantayı varış noktasında inerken araçta unuttu. Unutulan çantayı daha sonra araca binen bir başka yolcu fark ederek hemen şoföre bildirdi. Araç şoförü Peker, çantayı himayesine aldı ve seferini tamamladıktan sonra harekat merkezine gitti. Burada amirine haber veren şoför, birlikte açtıkları çantada para olduğunu görünce vakit kaybetmeden aynı aracıyla emniyetin yolunu tuttu.

Yıllardır biriktirdiği parasını kaybetme korkusuyla panik yaşayan N.Ç. ise aynı süreçte polise çantasını kaybettiğini ihbar etti. Emniyette işlemleri devam eden N.Ç. otobüsü ve şoförü karşısında görünce mutlu oldu. Polis merkezinde yapılan işlemler ve çanta sahibinden alınan bilgilerin teyit edilmesi sonrası içinde 130 bin TL olduğu tespit edilen çanta sahibine teslim edildi.

Çantayı teslim eden otobüs şoförü Peker, "Ağa Mahallesi güzergahında çalışıyorum. Yolcumuzun bir tanesi 130 bin TL para unutmuş. Denetimi aradım, emniyete gitmemi söylediler. Emniyete geldik, burada para sayıldı. Tutanak dahilinde sahibine teslim edildi. Yolcularımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını öneririm. Bu konuda çok hassasız ve eğitimlerimizi alıyoruz" dedi.

Araçta unutulan çantanın sahibi N.Ç. ise duyarlı davranışı için Ulaşım A.Ş. şoförü Recep Peker ve Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yolcu fark etti, şoför para dolu çantayı sahibine teslim etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yolcu fark etti, şoför para dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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