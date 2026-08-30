Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolcu Gemisi Alabora Oldu

Yolcu Gemisi Alabora Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Girne'deki gemi kazasında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen tüm yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

17:10
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
16:50
Felaket göz göre göre mi geldi Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide dün dehşeti yaşamışlar
16:43
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor Göztepe’den bir flaş paylaşım daha
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha
16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 17:17:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement