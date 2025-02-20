Yolda Kalan Öğrenciler Jandarma Misafiri Oldu

Kardan dolayı yolda kalan öğrencileri jandarma misafir etti
TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenciler, jandarma tarafından misafir edildi.
Tunceli- Erzincan yolunda yaşanan ağır kış şartları sebebiyle yolda kalan Fırat Üniversitesi öğrencilerinin yardımına, jandarma ekilleri koştu. Otobüste bulunan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci Pülümür Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda misafir edildi. Jandarma tarafından öğrencilere çorba, yemek ve çay ikramında bulunuldu. Gece boyunca misafir edilen öğrenciler, sabah saatlerinde yolun trafiğe açılmasıyla Elazığ'a gönderildi.
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