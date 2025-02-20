Yolda Kalan Öğrenciler Jandarma Misafiri Oldu

Güncel

Hakan Sabancı ile Hande Erçel\'den iddialara fotoğraflı yanıt

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM\'den ilk açıklama

Devler Ligi yine neefes kesti: İşte son 16\'ya kalan takımlar

Bu provaydı, İstanbul\'a tipi şeklinde kar yağacak

Kardan dolayı yolda kalan öğrencileri jandarma misafir etti

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenciler, jandarma tarafından misafir edildi.

Tunceli- Erzincan yolunda yaşanan ağır kış şartları sebebiyle yolda kalan Fırat Üniversitesi öğrencilerinin yardımına, jandarma ekilleri koştu. Otobüste bulunan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci Pülümür Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda misafir edildi. Jandarma tarafından öğrencilere çorba, yemek ve çay ikramında bulunuldu. Gece boyunca misafir edilen öğrenciler, sabah saatlerinde yolun trafiğe açılmasıyla Elazığ'a gönderildi.