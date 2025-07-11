Yönetmenler Nazif Tunç ve Mesut Uçakan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin kültürel etkilerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yönetmenler Nazif Tunç ve Mesut Uçakan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin kültürel etkilerini anlattı

Yönetmenler Nazif Tunç ve Mesut Uçakan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi\'nin kültürel etkilerini anlattı
11.07.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmenler Nazif Tunç ile Mesut Uçakan, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin kültürel ve sanatsal anlamdaki etkilerini AA muhabirine anlattı.

Yönetmenler Nazif Tunç ile Mesut Uçakan, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin kültürel ve sanatsal anlamdaki etkilerini AA muhabirine anlattı.

Yönetmen Nazif Tunç, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin Türkiye'ye verdiği zarara değinerek, "Geçen zaman bize gösterdi ki Türkiye bir kıyametten kurtuldu. Bu ülkeyi neredeyse yüz yıl geri döndürecek bir darbenin savuşturulması söz konusu oldu. Allah'tan başka hiçbir kuvvetin, gücün, istilacının önünde diz çökmeyen Türk milleti, birtakım zorbalar ve darbecilerin taarruzunu engelledi. Bu çok kıymetli. Allah'tan başka hiçbir gücün önünde diz çökmeyen bu millet, istiklal sevdasını da bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu mücadeleyi İstiklal Savaşı'nda Anadolu Müslümanlarının ortaya koyduğu dirilişe benzeten Tunç, şunları kaydetti:

"Türk milleti başına geleni önceden gördü ve darbeye izin vermedi. Türk milleti böylesine bir coşku içindeyken, bağımsızlıkla ilgili bir yemin içindeyken ne yazık ki sanat çevresi Türk milletinin gösterdiği bu kararlılığı ve kahramanlığı gösteremedi. Biz de bu sanat çevresinin içinde olan insanları gördük ki bunlar sanki mandacı zihniyet ve işbirlikçi zihniyet içerisinde. Türk milletinin yine dizlerinin kırılmasıyla ilgili bir işbirliği içinde imişler gibi geldi bana. Bu unutulmayacak bir ibret ve derstir."

"15 Temmuz'u ikinci İstiklal Savaşı'nın kazanılması olarak görüyorum"

Usta yönetmen, 15 Temmuz hain darbe girişimini "tiyatro" şeklinde nitelendirmeyi Türk milletine düşmanlık olarak değerlendirerek, "Sanat çevremizde 15 Temmuz darbe ve istila günlerinde sanatçıların yutkunması ve kekeme olması gibi kendi üretimlerinde de ne yazık ki 15 Temmuz'u değerlendirmekle ilgili bir çabaları söz konusu değil. Türk milleti adına ne olumluysa ne yazık ki uzak duruyorlar, ne zararlıysa hemen ona sarılıyorlar." şeklinde konuştu.

Nazif Tunç, darbe girişimine ilişkin layıkıyla bir filmin yapılmadığının altını çizerek, bu konuda Cumhurbaşkanlığı, TRT ve İletişim Başkanlığı dışında adım atanın olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin 200 yıldır darbelerle yönetilen bir ülke olduğunun altını çizen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 15 Temmuz'u neredeyse ikinci İstiklal Savaşı'nın kazanılması olarak görüyorum. Bu bilinç ve şuur 10 yıldan bu yana yepyeni birtakım ufuklara, özlenen şafaklara doğru Türk milletini yürütüyor. Bu yürüyüş hevesi kursağında kalmayacak, saldıranın saldırısını bertaraf edecek, hücum edeni geri çevirecek, kınayanın kınamasına aldırmayacak, hainin ihanetine kılıç, silah çekecek, yumruk atacak bir vaziyette devam edecek. Eğer 15 Temmuz'da bu duygular sindirilmiş olsaydı, Türk milletinin bir daha kıyamete kadar dünyaya nizam verecek ruhu canlanmazdı."

"Darbelerle bastırılıp, susturulan halk, Allah Allah diyerek şahlandı"

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Bir halkın, ülkeyi alenen işgal eden bir iktidara karşı ayaklanmasını tarihte yer yer görebiliriz ama bir 15 Temmuz ruhunu görmek pek mümkün değil sanıyorum." dedi.

Dış güçlerin emrinde hareket eden din istismarcısı bir grubun 15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkıştığını ancak umduğunu bulamadığını aktaran Uçakan, şunları kaydetti:

"O güne kadar 10 yılda bir darbelerle bastırılıp, susturulan halk, bu sefer Allah Allah diyerek şahlandı ve şehitler vererek o alçak kalkışmayı geri püskürttü. '15 Temmuz ruhu' işte bu şahlanmadaki ruhtur. Temelinde asırların oluşturduğu bir medeniyet birikimi bulunan, bir anlamda Anadolu, Osmanlı ve şehitlik ruhu. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız şahsında fışkıran tam bir milli kahramanlık ruhu... Bu basit bir vaka değil. Tarihin en büyük, en çarpıcı vakalarından biri. Gelecek nesilleri bile etkileyecek bir destan."

Aradan 9 yıl geçmesine rağmen böylesine büyük bir hadisenin yeteri kadar sinemaya yansımadığına dikkati çeken usta yönetmen, "Belgeselleri saymazsak bir iki film çekildi, o kadar. Onların da yaşanan olayları nakletmek dışında, 15 Temmuz ruhunu ne kadar yansıttığı tartışılır." değerlendirmesinde bulundu.

Uçakan, TRT'nin belgesel ve dizilerle bu boşluğu doldurmaya çalıştığını vurgulayarak, "Meselenin, sektörün ileri gelenleri yani ana akım sinemacıları tarafından yeteri kadar anlaşılmadığı, içselleştirilmediği, belki de kabullenilmediği ortada. Önce bu sorunu çözmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bugünün gençlerinin de 15 Temmuz ruhunu yeterince anlayamadığını kaydeden usta yönetmen, "Hepimiz için büyük vebal bu. Maalesef bunu anlatacak güçte olanlar, henüz sinemanın gücünü görebilmiş değil. Halkımız sağ olsun, onlar da çoğunlukla böyle olağanüstü bir olayı önemsemeyecek kadar sekülerleşti, parçalandı, ahlaki bir çöküşe sürüklendi. Anlaşılan o ki genç neslin 15 Temmuz ruhunu doğru anlaması için şimdilik TRT'den gözlerini ayırmamaları gerekiyor. 15 Temmuz'u ulusal, hele ki uluslararası planda yeteri kadar anlatabilmek için pek çok içerik oluşturulabilir, bir kültürel seferberlik başlatılabilir ama bana göre öncelikli olarak sinema filmleri üretmekten daha etkileyici kalıcı bir eylem bulunamaz. Elbette bunu uluslararası standartlarda bir ekip, ekipman ve uluslararası starları da işin içine katarak yapmak şartıyla. Ne var ki bu o kadar kolay değil." dedi.

Mesut Uçakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın Allah Allah diyerek yaptığı, her şeyden önce arka planda küresel sermayeye, daha derininde Siyonizme karşı bir başkaldırı hareketidir. Siyonizm ise malum bugün hegemonik yapısıyla dünyanın büyük baş ağrısı. O gücün, dünya sinemasındaki ağırlığını ve dağıtım gücünü hepimiz biliyoruz. Bu umutsuz olmayı gerektirmiyor tabii ama İslam aleminin hali de ortada. Bütün bunlara rağmen ben, bu lanetli gücün çok geçmeden yok olacağına inanıyorum. Bu lanetli kavmin, Gazze'de, Filistin'de karşılaştığı direnç, dökülen onca gözyaşı ve insanlığın gösterdiği muhteşem tepki, eminim sinemada da karşılığını bulacaktır ve ölü kalpler dirilecek, putlar tek tek yıkılacaktır. Hele ki kararlı adımlar atılmaya görsün."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Sivil Toplum, Mesut Uçakan, 15 Temmuz, Yönetmen, Güncel, Kültür, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yönetmenler Nazif Tunç ve Mesut Uçakan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin kültürel etkilerini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:47:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yönetmenler Nazif Tunç ve Mesut Uçakan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin kültürel etkilerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.