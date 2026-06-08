17. Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu Muğla'da Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi "Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği" temasıyla düzenlenen Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Menteşe Düzeyn mevkiinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu'na 30 il ve 15 ülkeden katılım sağlandı. Toyda, 80 konfederasyon ve federasyon temsilcisi yer alırken; organizasyon, Muğla'da faaliyet gösteren 16 Yörük-Türkmen derneğinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

"Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği" temasıyla düzenlenen toyun birinci gününde geleneksel Yörük Göçü gerçekleştirildi. Vatandaşlar develer, atlar ve yöresel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Etkinlik alanında kurulan çadırlarda geleneksel yaşam kültürü tanıtılırken, çeşitli sergiler ve gösteriler de ziyaretçilerle buluştu. Günün finalinde ise yakılan Yörük Ateşi ile toyun coşkusu zirveye taşındı."

AKADEMİK PANELDE YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜ ELE ALINDI

Toy kapsamında gerçekleştirilen panelde alanında uzman akademisyenler, Yörük-Türkmen kültürünün tarihsel gelişimi, gelenekleri ve bugünkü yeri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin ikinci gününde konserler ve halk oyunları gösterileri vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Sümer Ezgü'nün sahne aldığı programda İsmail Uzunoğlu, Nurcan Altınok, Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya da performanslarıyla katılımcılarla buluştu.

"YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Yörük kültürünün yaşatılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Muğla'da Yörük kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu kültürün yaşatılmasına destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvrak, toyun birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Bizim amacımız kardeşçe yaşamak, devletimizi ve bayrağımızı yaşatmaktır. Bu şölenin düzenlenmesine öncülük eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, derneklerimize ve gönlü burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Yörük Türkmen Beyi Kamil Ay ise Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılmasında derneklerin önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Yörük-Türkmen kültürünü yaşatan derneklerimiz bizim temel taşlarımızdır. Bu konuda en büyük emeği verenler de yine derneklerimizdir. Türk özünü korumalı ve yaşatmalıyız. Bizleri bu güzel şenlikte bir araya getiren, Türkiye'ye örnek olacak bu toyu düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"TOY, TÜRK DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRİYOR"

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz de toyun kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğunu belirterek, "Yörük-Türkmen Şenliğimiz, kültürümüzün tanıtılmasına önemli katkılar sunuyor ve aynı zamanda bir vefa örneği sergiliyor. Bu toyda akademisyenlere verilen değeri de gördük. Bu durum, Yörüklerin ilme verdiği önemi göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Toyun en önemli özelliklerinden biri de Türk dünyası ile Yörük ve Türkmenleri bir araya getirmesidir" diye konuştu.

"YÖRÜKLER VE TÜRKMENLER BU MİLLETİN TEMEL DEĞERLERİDİR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yörük ve Türkmen kültürünün Türk milletinin temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Aras, "Biz Yörükler ve Türkmenler, bu milletin temel değerlerinden biriyiz. Tarih boyunca büyük devletler kurduk. Son devletimiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Farklı düşüncelere ve siyasi görüşlere sahip olabiliriz ancak hepimizin ortak amacı birlik ve beraberlik içinde yaşamaktır. Bugün bu toyun ortaya koyduğu en önemli değer de budur" ifadelerini kullandı.

Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılmasında derneklerin üstlendiği role dikkati çeken Başkan Aras, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında sivil toplum kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Aras, "Bu kültürü yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan en önemli yapı derneklerimizdir. Kültürümüzü, geleneklerimizi ve Yörük ateşini geleceğe taşıyacak olan onlardır. Bu kentin belediye başkanı olarak tüm derneklerimizin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

GELECEK TOYUN SEYDİKEMER SEKİ YAYLASI'NDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Toyun birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirten Aras, etkinliğe yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım sağlandığını söyledi. Aras, "Bugün burada derneklerimiz, siyasi partilerin il başkanları, yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Yörük ve Türkmen vatandaşımızla birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Birlik içinde olduğumuz sürece bu milleti hiçbir güç yıkamaz. Bundan sonraki hedefimiz toyumuzu Muğla'mızın her bölgesine yaymak. Bu doğrultuda yaptığımız değerlendirmelerde bir sonraki toyun Seydikemer Seki Yaylası'nda gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Toyumuz hayırlı ve uğurlu olsun, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.