YouGov Araştırması: Batı Avrupa'da İsrail'e Olumsuz Bakış Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YouGov Araştırması: Batı Avrupa'da İsrail'e Olumsuz Bakış Artıyor

03.06.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouGov'un araştırmasına göre, 6 Batı Avrupa ülkesinde İsrail'e karşı olumsuz düşünce artış gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 6 Batı Avrupa ülkesinde İsrail'e karşı olumsuz düşüncede olanların oranının en yüksek seviyeye ulaştığını gösteren bir araştırma yayımladı.

YouGov, Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 8 bin 625 katılımcının yer aldığı araştırmada İsrail'e desteği ele aldı.

Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere'de 2016, İspanya ve İtalya'da ise 2021'den bu yana yapılan araştırmaya göre altı ülkede ankete katılanların 5'te 1'inden daha azı İsrail'e karşı olumlu düşüncede olduğunu belirtti.

Araştırma, 6 ülkenin 5'inde İsrail'e karşı olumsuz düşüncede olanların bu yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre Almanya'da İsrail hakkında olumsuz düşünen katılımcıların oranı, olumlu düşünenlerden yüzde 44 daha fazla olarak kayda geçti.

Bu oran Fransa'da yüzde 48, Danimarka'da yüzde 54, İtalya'da yüzde 52, İspanya'da ise yüzde 55 oldu.

İngiltere'de bu oran Ağustos 2024'te yüzde 49 iken Mayıs 2025'te yüzde 46 olarak kayda geçti.

Katılımcılar, düşük oranda İsrail'in Gazze saldırılarının orantılı olduğunu ve İsrail'in haklı olduğunu belirtti. Bu oran İtalya'da yüzde 6, İspanya ve İngiltere'de yüzde 12, Danimarka'da yüzde 13, Almanya'da yüzde 14, Fransa'da yüzde 16 olarak araştırmaya yansıdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırmakta haklı olduğunu ancak ileri giderek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğunu belirtenlerin oranı ise İtalya'da yüzde 29, İspanya'da yüzde 30, Fransa'da yüzde 31, İngiltere'de yüzde 38, Danimarka'da yüzde 39, Almanya'da ise yüzde 40 oldu.

Almanya'da katılımcıların yüzde 12'si, İngiltere'de yüzde 15'i, Danimarka'da yüzde 16'sı, Fransa'da yüzde 18'i, İspanya'da yüzde 23'ü, İtalya'da ise yüzde 24'ü İsrail'i Gazze'ye asker göndermekte haksız bulduğunu kaydetti.

Katılımcılar yüzde 18 ila 33 oranlarında Filistin'i desteklediklerini belirtirken yalnızca Almanya'da İsrail'i destekleyenlerin oranı neredeyse Filistin'i destekleyenlerle aynı oranda açıklandı.

Batı Avrupa'nın 6 ülkesindeki katılımcının, İsrail ile Filistin arasında gelecek 10 yılda kalıcı bir barışın imzalanmasına olan inancında ise düşüş yaşandı.

Geçen sene yüzde 20 ile 37 arasında 10 yıl içinde kalıcı barış olacağına inandığını belirten katılımcıların oranı bu yıl yüzde 15 ile 29 arasında araştırmaya yansıdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Avrupa, İngiltere, Danimarka, Orta Doğu, Politika, İspanya, Almanya, Güncel, İtalya, Fransa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel YouGov Araştırması: Batı Avrupa'da İsrail'e Olumsuz Bakış Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:56:11. #7.13#
SON DAKİKA: YouGov Araştırması: Batı Avrupa'da İsrail'e Olumsuz Bakış Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.