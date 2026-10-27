Yozgat'ta yıldırım isabet eden saman tarlasındaki yangında 500 ton saman kül oldu

Yozgat'ta yıldırım isabet eden saman tarlasındaki yangında 500 ton saman kül olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat merkeze bağlı Sarımbey köyünde saman balyalarının bulunduğu tarlaya yıldırım isabet etmesiyle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alınan yangında 500 ton saman kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ta yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında 500 ton saman yandı.
Merkeze bağlı Sarımbey köyünde saman balyalarının bulunduğu bir tarlaya yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında, 500 ton saman kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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