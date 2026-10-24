YSK denetimindeki YENİ Parti İstanbul İl Kongresi\'nde Özgür Çelik il başkanı seçildi

(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin geçen hafta yapılan ön seçimin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetimindeki 1. Olağan İstanbul İl Kongresi tamamlandı.

YENİ Parti'de üyelerin oy kullandığı il başkanlıkları ön seçimi geçen hafta sona ermiş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak ön seçime girmişti.

YSK denetimindeki YENİ Parti 1. Olağan İstanbul İl Kongresi de bugün yapıldı. Kongrede yapılan seçimde Özgür Çelik, il başkanı olarak seçilirken; kurultay delegeleri ve il yönetimi de belirlendi. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da kurultay delegesi seçildi.

Kongrenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Yeni siyaseti inşa etme yolunda gece gündüz demeden çalışan, omuz omuza saf tutan cefakar ve emekçi örgütümüze, kıymetli delegelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Baskıların, haksızlıkların ve krizlerin gölgesinde yaşamaya zorlanan halkımızın sesi, sözü ve umudu olmak için biz buradayız. Başta cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere haksızca zindanlarda tutulan tüm yiğitlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, inançlı kadrolarımızla iktidar mücadelemizi zafere kadar sürdüreceğiz. Hep birlikte milletimizin açtığı yolda iktidara yürüyoruz. Bu yolun sonunda yeni bir hayat var. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.