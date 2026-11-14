YTB, Afrika Yıllığı 2025'i ilk kez Fransızca baskıyla üç dilde okuyucuya sundu - Son Dakika
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YTB, Afrika Yıllığı 2025'i ilk kez Fransızca baskıyla üç dilde okuyucuya sundu

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YTB, Afrika Yıllığı 2025\'i ilk kez Fransızca baskıyla üç dilde okuyucuya sundu
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YTB, 49 akademik çalışma, 15 kurum katkısı ve 7 kitap incelemesini bir araya getiren Afrika Yıllığı 2025'i Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayımladı. Fransızca baskının, Fransızcanın yaygın olduğu Afrika ülkelerinde daha geniş akademik çevrelere ulaşması hedefleniyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından üç dilde hazırlanan "Afrika Yıllığı 2025" yayımlandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 49 özgün akademik çalışma, 15 kurum katkısı ve 7 kitap incelemesini bir araya getiren "Afrika Yıllığı 2025", Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde okuyucularla buluştu.

2022'de yayımlanan Afrika Yıllığı, 2021'den bu yana düzenli şekilde hazırlanan eser, kıtanın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla ele alıyor.

Afrika'yı kendi tarihsel birikimi ve dinamikleri çerçevesinde değerlendiren ve kapsamlı bir akademik kaynak olma niteliği taşıyan Afrika Yıllığı 2025'te 49 özgün akademik çalışma, 15 kurum katkısı ve 7 kitap incelemesi yer alıyor.

Eserde, 2025 boyunca Afrika kıtasında yaşanan siyasi gelişmeler, seçimler, siyasi geçiş süreçleri ve bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra ekonomik bütünleşme, enerji dönüşümü, kritik mineraller ve dijitalleşme gibi konular inceleniyor.

Küresel aktörlerin Afrika politikaları, kıtanın uluslararası karar alma mekanizmalarındaki temsil arayışları ve değişen diplomatik ilişkiler de tarihsel arka planları ve bölgesel etkileriyle değerlendiriliyor.

Türkçe ve İngilizce baskılarına Fransızcanın eklenmesiyle üç dilde okuyuculara sunulan Afrika Yıllığı'nın, özellikle Fransızcanın yaygın olarak kullanıldığı Afrika ülkelerinde daha geniş bir akademik çevreye ulaşması hedefleniyor.

Bu adımla Türkiye'de Afrika üzerine üretilen akademik bilgi birikiminin uluslararası dolaşımının güçlendirilmesi ve farklı ülkelerden araştırmacılar arasında yeni bilimsel etkileşimlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye-Afrika ilişkileri çok boyutlu olarak ele alınıyor

Afrika Yıllığı 2025'in önemli bölümlerinden birini de Türkiye-Afrika ilişkileri oluşturuyor.

Kıtada faaliyet gösteren 15 kamu kurumunun katkılarıyla hazırlanan bölümde, Türkiye'nin eğitim, kalkınma, diplomasi, kültür ve diğer alanlarda yürüttüğü çalışmalar ile kıta ülkeleriyle geliştirdiği işbirlikleri ele alınıyor.

YTB'nin Afrika'ya yönelik akademik çalışmalarının bir parçası olan yayın, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin bilgi, araştırma ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

"Afrika'yı anlamanın yolu güçlü bir akademik bilgi birikiminden geçiyor"

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, esere ilişkin değerlendirmesinde, Afrika'ya yönelik akademik çalışmaların Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Afrika'yı anlamanın, kıtayla kurduğumuz ilişkileri geliştirmenin ve ortak geleceğimize yön vermenin yolu, güçlü bir akademik bilgi birikiminden geçiyor. YTB olarak hazırladığımız Afrika Yıllığı'nın 2025 edisyonuyla kıtanın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel dinamiklerine kapsamlı bir bakış sunuyoruz. Bu yıl ilk kez Fransızca baskısını da hazırlayarak eserimizin üç dilde daha geniş akademik çevrelere ulaşmasını sağlıyoruz. Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişimine ve Afrika çalışmalarının zenginleşmesine katkı sunacağına inandığımız bu eserde emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Afrika Yıllığı 2025, YTB'nin Dijital Kültür Platformu üzerinden araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve Afrika çalışmalarına ilgi duyan tüm okuyucuların erişimine sunuldu.

Esere, "https://ytb.gov.tr/kutuphane/yayin" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarıEkonomiAfrikaEğitimGüncelSon Dakika

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