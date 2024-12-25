Yüksek Sıcaklık ve Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Yüksek Sıcaklık ve Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yüksek Sıcaklık ve Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ve yağış uyarısı yaptı.

25.12.2024 09:19
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

MGM, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına; yarın zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağoş, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 11, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 9 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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