Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürüyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Bostancık köyüne önceden inen çığdan dolayı 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması yapılmaktadır. Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Bostancık köyünün yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir.

19.04.2024 09:20
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Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Bostancık köyüne önceden inen çığdan dolayı 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması yapıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bostancık köyünün yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyorlar.

Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.

Yüksekova\'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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