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Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışmalarda tünelleri andıran görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Mergezer ve Varkevik üs bölgeleri yolunda karla mücadele çalışması yapıldı. Yer yer 6 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Tünelleri andıran yolları görenler, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.