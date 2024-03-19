Yüksekova\'da dere taştı: Ahırları su bastı

Gazze'ye Deniz Yoluyla Yardım Gönderildi

Güney Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla gönderilen 200 tonluk yardım, Gazze'nin kuzeyindeki sivillere dağıtıldı. Yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan gıdalar, yaklaşık 20 yıldır Gazze'ye ulaşan ilk insani yardım sevkiyatı oldu. Ayrıca, bölgedeki sivillere hazır yemekler de getirildi. WCK, Gazze'ye her gün büyük miktarlarda gıda sağlama kapasitesine sahip olduğunu belirtti ve ikinci deniz sevkiyatının hazırlandığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından oluşturulan deniz koridoru üzerinden gerçekleştirilen yardım sevkiyatı, Gazze'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendirildi.