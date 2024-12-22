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Yüksekova'da Zemheri Soğukları

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Yüksekova'da kış, 21 Aralık'la birlikte zemheri soğuklarıyla kendini hissettirmeye başladı.

22.12.2024 00:50
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Yüksekova'da zemheri soğukları, en uzun gecede kendini hissettirmeye başladı

HAKKARİ - En uzun gece olarak tabir edilen 21 Aralık'ın 22 Aralık'a bağlandığı gece, 40 gün sürecek zemheri (kara kış) soğuklarını da beraberinde getirirken, etkili soğuk hava Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kendini göstermeye başladı.

En uzun gece olarak nitelendirilen 21 Aralık tüm Türkiye'de kendini gösterirken, Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar tarafından en uzun gece 40 gün sürecek kara kışın habercisi olarak değerlendiriliyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan coğrafya öğretmeni Kenan Canan, "Bugün 21 Aralık 2024, kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcıdır ve bu tarih, zemheri soğuklarının en yoğun şekilde hissedilmeye başlandığı bir döneme işaret eder. Zemheri, Arapça kökenli bir kelime olup 'kışın en şiddetli soğukları' anlamına gelir ve kışın en çetin, en sert dönemini simgeler. Bu tarihten itibaren, kuzey yarımkürede kışın en soğuk günleri başlar ve 21 Mart'a kadar devam eder. Yüksekova, bu dönemde kar yağışı ve doğanın sunduğu ihtişamla adeta bir kış cennetine dönüşür. Kar tanelerinin ardında, beyaz örtüyle kaplanmış dağlar, sakin ama bir o kadar da huzurlu bir manzara sunar. Karın her teli, doğanın derin sessizliğini pekiştirir, bu da kışın özel bir dinginlik hissettirdiği anları yaratır. Yüksekova'nın kışı, sadece kar yağışı ve görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda zorluklarıyla da dikkat çeker. Zemheri soğukları, soğuk hava, ulaşım zorlukları ve bazen kesilen elektrik gibi koşullarla yaşamı zorlaştırabilir. Ancak Yüksekova halkı, bu zorlu koşullara yıllardır alışmış ve zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi

Canan, "Kışın zorlukları, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirir. Yüksekova'da, soğuk günlerde evlerde içilen sıcacık bir çay, sevdiklerinizle geçirilen anlar, kışı daha çekilebilir hale getirir. Diğer taraftan, karla kaplanmış ağaçlar, beyaz örtüyle kaplı dağ manzaraları ve doğanın dinginliği, Yüksekova'yı adeta bir kış masalının içine dönüştürür. Zemheri soğuklarının ve kışın zorluklarının arkasında, Yüksekova'nın sunduğu doğal güzellikler bir yandan karşımıza çıkarken, bu zorluklar da hayatın daha dirençli ve birlikte geçirdiğimiz anların kıymetini daha da artıran unsurlar olur. Kışın bu zorlu ama bir o kadar da büyüleyici günlerinde, hem karın getirdiği huzuru hem de doğanın zorluklarıyla mücadele etmenin anlamını derinden hissederiz" ifadelerini kullandı.

Yüksekova\'da Zemheri Soğukları
Kaynak: İHA

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