Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tedavi gören 8 yaşındaki hasta çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yüksekova Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 8 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine, ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'dan Van'a Ambulans Helikopterle Çocuk Sevk - Son Dakika
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