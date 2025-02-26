Yüksekova'dan Van'a Ambulans Helikopterle Çocuk Sevk

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tedavi gören 8 yaşındaki hasta çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yüksekova Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 8 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.