Yüksekova-Şemdinli fay zonunda kazı çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Yüksekova-Şemdinli fay zonunda kazı çalışmalarına başlandı

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Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli fay zonunun tespiti için Şemdinli'ye bağlı Olgunlar köyünde kazı çalışması başlatıldı. AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde Yüksekova-Şemdinli fay zonu tespiti için çalışmalar başlatıldı.

05.07.2024 14:00  Güncelleme: 14:10
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Yüksekova-Şemdinli fay zonunda kazı çalışmalarına başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli fay zonunun tespiti için Şemdinli'ye bağlı Olgunlar köyünde kazı çalışması başlatıldı.

AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde Yüksekova-Şemdinli fay zonu tespiti için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Şemdinli'ye bağlı Olgunlar ve Tekelli köylerinde kazı çalışması yürütülüyor. Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında fay zonunun tespiti ve haritadan kapsamlı jeoloji çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde fay zonunun haritadan belirlenmesini sağlayacak.

Bölgede çalışma yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi, Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmanın TÜBİTAK tarafından desteklendiğini vurgulayan Sağlam, "Yüksekova-Şemdinli fay zonunun haritalanması ve bu fayın genel karakterinin ortaya konulması, yani özelliklerinin belirlenmesi için bir proje başvurusunda bulunduk. 2 haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalara Yüksekova'dan başladık. Şemdinli'de sınır bölgelerine kadar devam ediyoruz. Fayı haritaladık. Hem Yüksekova sekmenini hem de Şemdinli sekmenini haritaladık. Haritalama işlemleri bitti. Şimdi ise uygun olduğu yerlerde fay hendeği dediğimiz fay kazı çalışmalarına başladık. Bu çalışmaların sonucunda da umut ediyoruz ki Yüksekova-Şemdinli fay zonunun genel karakteri ve deprem üretme potansiyelleri hakkında hem bölge halkı hem de belediyeler fikir sahibi olacak. Bu bilgiler 7-8 ay veya bir sene içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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