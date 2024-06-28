Yüksekovalı Sporcular Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sporcular, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında birinci olmanın sevincini yaşıyor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasına katılan Yüksekovalı sporcular 6 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, sporcuların önemli başarılara imza attığını söyledi.

Sporcuları tebrik eden Yılmaz, "Sporcularımız topladıkları 17 madalyayla Türkiye şampiyonu oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarıların farklı branşlarda da devam edeceğini umuyorum. Doğasıyla spora elverişli olan ilçemizde sporu, devletimizin sağladığı ve sağlayacağı imkanlarla daha da geliştirerek yurt içinde ve yurt dışında bayrağımızı gururla dalgalandıracağız." diye konuştu.