Yüksekovalı Sporcular Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Yüksekovalı Sporcular Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı elde etti. Yüksekovalı sporcular, 6 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük kazanarak toplamda 17 madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, sporcuları tebrik ederek, ilçenin doğasıyla spora elverişli olduğunu ve bu başarıların farklı branşlarda da devam edeceğini belirtti.

28.06.2024 14:08
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sporcular, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında birinci olmanın sevincini yaşıyor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasına katılan Yüksekovalı sporcular 6 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, sporcuların önemli başarılara imza attığını söyledi.

Sporcuları tebrik eden Yılmaz, "Sporcularımız topladıkları 17 madalyayla Türkiye şampiyonu oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarıların farklı branşlarda da devam edeceğini umuyorum. Doğasıyla spora elverişli olan ilçemizde sporu, devletimizin sağladığı ve sağlayacağı imkanlarla daha da geliştirerek yurt içinde ve yurt dışında bayrağımızı gururla dalgalandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekovalı Sporcular Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekovalı Sporcular Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu - Son Dakika
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