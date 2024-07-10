Yüksekovalı vatandaşların yeni otogar çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekovalı vatandaşların yeni otogar çağrısı

Geniş Video İzle

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllar önce yapılan otogar vatandaşların ihtiyacını karşılamazken, ilçeye yeni ve büyük bir otogarın yapılmasını istediler.

10.07.2024 10:50  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekovalı vatandaşların yeni otogar çağrısı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllar önce yapılan otogar vatandaşların ihtiyacını karşılamazken, ilçeye yeni ve büyük bir otogarın yapılmasını istediler.

Yüksekova ilçesinin İpekyolu Caddesi üzerinde yıllar önce yapılan geçici ve az sayıdaki dükkana sahip olan otogar, her geçen gün büyüyen şehrin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. İran ve Irak gibi komşu ülkelerden Yüksekova'ya gelen vatandaşların doğru düzgün bir otogarın olmamasından dolayı yakındıklarını belirttiler. İl olmaya aday olan Yüksekova yıllardır bu sıkıntıyı yaşarken, vatandaşlar ise ilçeye acilen bir otogarın yapılması için yetkilere talepte bulundular. 130 bin nüfusa rağmen düzgün otogarlarının olmadığını ifade eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, "Yıllardır yapılması için direniyoruz ama bir türlü yapılmadı. İlçemiz 130 binlik nüfus olmasına rağmen yol kenarlarında yolcular iniyor-biniyor. Bizde burada yetkililere sesleniyoruz artık şehre yakışan bir otogar istiyoruz" dedi.

Yüksekova bu çirkin görüntüden kurtulmalı diyen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Aslında hiç otogarımız olmadı. Şuan insanların indi-bindi yaşandığı yer zaten tehlike saçıyor. İnsanlar dışardan geliyor ama maalesef dinleneceği ve lavabosu olmayan bir yere geldiklerinde zaten o çirkin görüntüden olumsuzluğa düşüyorlar. Bizde burada belediye yetkililerine sesleniyoruz artık ilçeye yakışacak bir otogar yapın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekovalı vatandaşların yeni otogar çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekovalı vatandaşların yeni otogar çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement