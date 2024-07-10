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Yüksekovalı vatandaşların yeni otogar çağrısı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllar önce yapılan otogar vatandaşların ihtiyacını karşılamazken, ilçeye yeni ve büyük bir otogarın yapılmasını istediler.

Yüksekova ilçesinin İpekyolu Caddesi üzerinde yıllar önce yapılan geçici ve az sayıdaki dükkana sahip olan otogar, her geçen gün büyüyen şehrin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. İran ve Irak gibi komşu ülkelerden Yüksekova'ya gelen vatandaşların doğru düzgün bir otogarın olmamasından dolayı yakındıklarını belirttiler. İl olmaya aday olan Yüksekova yıllardır bu sıkıntıyı yaşarken, vatandaşlar ise ilçeye acilen bir otogarın yapılması için yetkilere talepte bulundular. 130 bin nüfusa rağmen düzgün otogarlarının olmadığını ifade eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, "Yıllardır yapılması için direniyoruz ama bir türlü yapılmadı. İlçemiz 130 binlik nüfus olmasına rağmen yol kenarlarında yolcular iniyor-biniyor. Bizde burada yetkililere sesleniyoruz artık şehre yakışan bir otogar istiyoruz" dedi.

Yüksekova bu çirkin görüntüden kurtulmalı diyen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Aslında hiç otogarımız olmadı. Şuan insanların indi-bindi yaşandığı yer zaten tehlike saçıyor. İnsanlar dışardan geliyor ama maalesef dinleneceği ve lavabosu olmayan bir yere geldiklerinde zaten o çirkin görüntüden olumsuzluğa düşüyorlar. Bizde burada belediye yetkililerine sesleniyoruz artık ilçeye yakışacak bir otogar yapın" ifadelerini kullandı.