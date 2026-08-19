Yumurtalık’ta mavi bayrak yenilendi, engelsiz plaj dönemi başladı

(ADANA)- Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Yumurtalık, yenilenen Mavi Bayrak, engelsiz plaj uygulamaları ve kapsamlı sahil hizmetleriyle daha modern bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan sürdüğünü belirterek, "Yumurtalık'ı tam anlamıyla Güney'in yıldızı yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Yumurtalık'ta Mavi Bayrak yeniden dalgalanmaya başladı. Uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenen 33 kriterin tamamının yerine getirilmesiyle sahilde Mavi Bayrak yenilendi. Yumurtalık sahillerinde tuvalet temizliği, çöp ayrıştırma kutuları, sahil ve plaj temizliği, su temizliği, engelli alanları ve tam kapasite görev yapan cankurtaran ekibiyle vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda denize girebilmesi için hizmetler aralıksız sürdürülüyor.

BÖLGEDE BİR İLK: ENGELLİ PLATFORMU VE ŞEZLONG

İlçede sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği daha hayata geçirildi. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan uygulamayla, engelli vatandaşların denize daha rahat ulaşabilmeleri ve deniz keyfini yaşayabilmeleri amacıyla engelli deniz platformu kuruldu. Bunun yanı sıra engelli vatandaşların kullanımına uygun özel şezlonglar da temin edildi.

"YUMURTALIK'I GÜNEYİN YILDIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, sahillerin temizliği, güvenliği ve vatandaşların konforu için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Yumurtalık'ımızın sahip olduğu doğal güzellikleri korurken, hemşehrilerimize ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize daha kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Mavi Bayrak yenilenmesi, ilçemizin turizm potansiyeli açısından önemli bir kazanımdır" diye konuştu. Başkan Altıok, engelli vatandaşların yaşamına dokunan hizmetten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yumurtalık'ta herkesin eşit şekilde denizden, sahilden ve ilçemizin güzelliklerinden yararlanabilmesini istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz bir Yumurtalık için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İlçenin daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için belediyecilik hizmetlerinin tüm alanlarda sürdürüldüğünü ifade eden Altıok, hizmetlerin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve kurumlar arası iş birliğiyle çeşitlendiğini söyledi. Altıok, "Yumurtalık'ta temizlikten çevre düzenlemesine, sahil hizmetlerinden sosyal belediyeciliğe kadar tüm çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendiriyor, ilçemize daha güzel hizmetler kazandırıyoruz. Bundan sonra da daha güzel işlere imza atarak Yumurtalık'ımızı tam anlamıyla Güney'in yıldızı haline getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Belediyenin engelli platformu ve engelli şezlongu sayesinde ailelerin rahatlıkla deniz keyfi yapabildiğini belirten vatandaşlar, sahil güvenlik ve tüm belediye personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.