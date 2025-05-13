Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü - Son Dakika
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Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü

Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ve Türk dış politikasına övgü

Yunanistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış politikadaki başarılarını mercek altına alarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisini övdü. "Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde, "Erdoğan Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor" denildi.

13.05.2025 21:02
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Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından "in.gr", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin iç ve dış siyasette son dönemde izlediği politikaların başarılı olduğu değerlendirmesini yaptı.

"HEM İÇERDE HEM DE DIŞARIDA GÜÇ KAZANIYOR"

"Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde "Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi. Terör örgütü PKK için "Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun" tanımı kullanılan haberde, "(PKK'nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE'Yİ SATRANÇ TAHTASINDA ROL SAHİBİ BİR ÜLKE OLARAK KONUMLANDIRDI"

Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin ayrıntılara yer verilen haberde, "Öte yandan, Erdoğan Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor." denildi. Bu durumun Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruyarak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

SURİYE VE TRUMP'A ATIF

Türkiye'nin Suriye'de de yeni rejimle avantajlı bir ilişkiye sahip olduğuna işaret edilerek, "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi." ifadesi yer aldı.

AB'NİN SAVUNMA POLİTİKASINDA OYNAN ROL

Türkiye'nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'nin ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği'nin (AB) savunma politikasında rol oynama girişimi gösterildi.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Haydar Vurgun:
    İçerde ve dışarıda ülkeyi felakete götürüyor. 28 40 Yanıtla
  • R C G:
    kaynak AA, yunanistanda hangi basin hangi gazete? yunan basınıysa gazetenin adini verin. bana gerçek gelmedi yunanlar böyle haber yapmaz. 19 32 Yanıtla
  • Halis demir:
    yunanda biliyorda içimizdeki selanikliler öğrenmek istemiyor dünya erdoğana hayran. 23 24 Yanıtla
  • serdar ezen:
    Yunan övüyorsa bir sıkıntı var bu işte 27 14 Yanıtla
  • vecihi:
    yunan övüyorsa vardır bir yamukluk. 17 16 Yanıtla
  • Halis demir:
    KISKANANLAR ÇATLASIN 17 16 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Elin yunan'ı takdir ediyor da bizim yunanlılar takdir etmiyor sıkıntı burada 13 18 Yanıtla
  • 205622:
    hep yalan 15 11 Yanıtla
  • ömer duman:
    dış övüyorsa içte sıkıntı büyük demektir 8 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Çok övenler alsınlar tepe tepe kullansınlar 2 2 Yanıtla
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