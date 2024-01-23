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Yunan Donanması Personeli Ekonomik Sorunlarla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Yunan Donanması Personeli Ekonomik Sorunlarla Karşı Karşıya

Yunanistan'da, son olarak Refah Muhafızı Operasyonu'na katılması planlanan YDRA fırkateynindeki mürettebatın istifa etmesiyle, Yunan donanması personelinin yaşadığı ekonomik sorunlar gündeme geldi. Bir astsubayın verdiği röportajda, donanma personelinin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı ve ticari gemilerde çalışmanın daha cazip hale geldiği belirtildi. Ayrıca, Yunan donanmasına ait fırkateynlerde teknik sorunların da yaşandığı vurgulandı.

Yunan Donanması Personeli Ekonomik Sorunlarla Karşı Karşıya
23.01.2024 - 20:21,
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Yunanistan'da, son olarak Refah Muhafızı Operasyonu'na katılması planlanan YDRA fırkateynindeki mürettebatın istifa etmesiyle, Yunan donanması personelinin yaşadığı ekonomik sorunlar gündeme geldi.

Yunan donanmasında görev yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir astsubay, askeri konulara ağırlık veren bir haber sitesine verdiği röportajda, donanma personelinin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti.

Bir gemideki mürettebatın 2 ay boyunca ücretsiz çalışacaklarını anladıktan sonra üstlerinden izinsiz görevden ayrılma kararı aldığını belirten astsubay, ayrıca Kızıldeniz'e gitmesi planlanan YDRA adlı fırkateynden bir grup mürettebatın da istifa ettiğini aktardı.

Astsubay, "Sorun sadece Kızıldeniz'e gitmek değil. Asıl sorun bunları saygı gösterilmemesi. Ticari gemilerdeki tayfalar daha çok kazanıyor ve bu gemilerde çalışmak artık daha cazip hale geldi." dedi.

Yunan donanmasına ait fırkateynlerde teknik sorunların da yaşandığının altını çizen astsubay, özellikle YDRA'nın bir görevde altı ay boyunca dayanamayacağını söyledi.

Astsubay, daha kaç kişinin istifa edeceğini bilmeden, gemilerle gövde gösterisi yapılmak istendiğini belirtti.

Geçen günlerde eski Yunan Genelkurmay Başkanı Koramiral İoannis Drimusis de bir haber sitesine verdiği röportajda, gemilerin eski olmaları nedeniyle birçok sistemlerinin düzgün çalışmadığını ve bunun sonucunda işlevsiz veya kısmen işlevsel hale geldiğini vurgulamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında, İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı bir gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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