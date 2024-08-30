Yunanistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Atina Büyükelçiliğinde kutlandı

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Yunanistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, Yunan resmi makamları, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Erciyes, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Yunan Milli Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği Zafer Bayramı mesajını okudu.

30 Ağustos Zaferi'nin, Lozan Barış Antlaşması'nın yapılmasına ve Cumhuriyet'in kurulmasına giden süreçteki önemine değinen Erciyes, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Erciyes, ikili ilişkilerdeki mevcut pozitif iklimin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya gerçekleştirdiği son ziyaretlerle daha da ivme kazandığına işaret etti.

Bu ivmenin karşılıklı olumlu sonuçlarının başta ticaret, yatırım, ekonomi, kültür ve turizm olmak üzere birçok alanda hissedilmeye başlandığını ifade eden Erciyes, ilişkilerdeki ivmenin muhafazasının iki ülkenin de yararına olduğunu ve ileride ikili meselelerin çözümüne de katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Erciyes, iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı samimi ve anlamlı diyalogla çözülebileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve tarihten husumet değil dostluk çıkarılması gerektiği mesajını verdi.