Yunanistan\'da Filistin İçin Gösteriler

Yunanistan'da başkent Atina başta olmak üzere birçok turistik noktada, Filistin'e destek ve Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

"Filistin için Eylem Günü" kapsamında, "March to Gaza" inisiyatifinin çağrısıyla ülke genelinde 105'ten fazla noktada eş zamanlı etkinlikler yapıldı.

Atina'nın Syntagma Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "İsrail ile işbirliğine son" ve "Dayanışma suç değildir" sloganları attı. Benzer gösteriler Selanik, Rodos, Kefalonya, Semadirek, Halkidiki, Amorgos ve birçok adada da gerçekleştirildi.

Gösteriler sırasında Filistin bayrakları açıldı, "Soykırımı durdurun" ve "Gazze'de daha fazla kan dökülmesin" yazılı pankartlar taşındı.

Gösteride konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması, Filistin halkına uygulanan ablukanın kaldırılması ve Yunanistan'ın İsrail ile tüm askeri işbirliklerini sonlandırması çağrısında bulundu.