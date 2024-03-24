Yunanistan\'da savaş karşıtı eylemciler ABD ve NATO trenini engelledi

Erbaa'da Çocuk İstismarı ve Müstehcen Paylaşım İddiasıyla Gözaltına Alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara istismarda bulunduğu ve müstehcen paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, M.A. isimli şüphelinin Fuat Akbulut adlı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açarak küçük çocukları istismar ettiği ve müstehcen sohbetler yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alınırken, şüphelinin evinde bulunan dijital malzemelere el konuldu. Zanlının, 2010 yılında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle emekliye sevk edildiği öğrenildi.