Yunus Paşa Camisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Yunus Paşa Camisi Yeniden Açılıyor

Taraklı'daki tarihi cami, 20 Aralık'ta ibadete açılacak. Restorasyon tamamlandı.

18.12.2024 14:46
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak.

Klasik Osmanlı dönemi mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırıldı.

Kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da anılan cami, kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, 1961 ve 1993 yıllarında restore edilen cami ile ilgili 2022 yılında yeni bir restorasyon kararı alındı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonla caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ve pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için röleve ve restitüsyon projeleri gerçekleştirildi.

Taraklı Belediyesi tarafından ise caminin şadırvanının onarımı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Yunus Paşa Camisi, 20 Aralık'ta cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Kaynak: AA

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