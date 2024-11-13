Yunus'tan Zengin Ülkelere İklim Çağrısı

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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, gezegenin ısınmasından sorumlu zengin ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) iklim görüşmelerinde pazarlık yapmak yerine iklim kriziyle başa çıkmak için fon sağlamaları gerektiğini söyledi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yunus, burada yaptığı açıklamada, "(İklim görüşmeleri) Neden bir müzakere olsun ki? Soruna (zengin ülkeler) siz neden oluyorsunuz." dedi.

Yunus, gezegenin ısınmasından sorumlu zengin ülkelerin BM iklim görüşmelerinde pazarlık yapmak yerine iklim kriziyle başa çıkmak için fon sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

Seslerini yükselteceklerini ve zengin ülkelere iklim krizinin sebebinin onlar olduğunu ifade edeceklerini belirten Yunus, iklim müzakerelerinin yoksul ülkeler için "aşağılayıcı" olabileceğini söyledi.

Yunus, görüşmeleri en iyi pazarlığı yapmaya çalışan insanlarla dolu bir "balık pazarına" benzeterek, "Herkesin evi yanıyor." diye konuştu.

Gezegeni ısıtan kömür, petrol ve gazı yakarak ekonomilerini geliştiren zengin ulusların da güvende olmadığını vurgulayan Yunus, "Bu yüzden (zengin ülkeler) hem kendi çıkarları hem de tüm gezegenin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundalar." ifadesini kullandı.

Bangladeş iklim değişikliğine karşı dünyanın en kırılgan ülkeleri arasında yer alıyor.

Çeşitli bilimsel raporlar, Güney Asya ülkesinin yükselen deniz seviyesi nedeniyle topraklarının yüzde 17'sini kaybedebileceğini ve ayrıca giderek daha sık ve yoğun siklon fırtınalarının etkisi altında olduğunu ortaya koyuyor.