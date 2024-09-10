Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, Narin Güran cinayetini protesto etti

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(MANİSA)- Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde kadınlar, Yüzüncü Yıl Meydanı'nda Narin Güran cinayetini protesto etmek için bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Meclis Başkanı Suzan Cömert Özata, "Hep birlikte çocuklarımızın mutlu ve güvende yaşayabilecekleri ülke için harekete geçmeliyiz. Çocuklar gülsün diye geleceğimiz için kararlı adımlarla hiç durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Yüzüncü Yıl Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, Narin Güran cinayetini protesto etmek için bir araya geldi. 'Çocukları Çuvala Sığdırmayın' sloganlarının atıldığı basın açıklamasına Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Ali Gök, Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yasemin Gümüş ve çok sayıda kadın katıldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Diyarbakır'da yaşanan cinayetin toplumun vicdanını yaraladığını belirtti. Çocukların 'çocuk' gibi yaşamasının herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Özata, "Çocuklara karşı yapılan her türlü istismarın şiddetin kesinlikle affı yoktur. Maalesef çocuk istismarları ve yaşam haklarının ellerinden alınması yakın zamanda ülkemizde oldukça sıklaşan bir sorun haline gelmeye başladı. Ortada ciddi zaafların olduğu bir gerçek vardır. Geldiğimiz şu noktadan da anlaşılıyor ki, caydırıcı cezalar getirilerek bu gibi olayların yaşanmamasını ve bizlere emanet olan çocukların çocuk gibi yaşamalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklara zarar veren davranışların karşısında olmak öncelikle biz kadınların görevidir. Çocuklarımıza çağdaş bir ülke bırakmak için uluslararası çocuk hakları yasalarının hızla hayata geçirilmesi konusunda toplumsal bilinç yaratmak için kent konseyi kadın meclisi ve tüm kadınlarımızla omuz omuza çalışacağız.

"Çocuklar gülsün diye geleceğimiz için kararlı adımlarla hiç durmadan ilerleyeceğiz"

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak halkımızın hissettiği acıyı paylaşıyoruz. Bu acıların yaşanmaması için tüm yetkili kurumları etkili kapsamlı ve kalıcı çözümler üretmeye çağırıyoruz. Manisa Barosu yaşanan son olayın faillerinin bulunup cezalandırılması için dosyanın takipçisi olacaklarını açıkladı. Çocuk hakları gelişimini ve mücadelesini yürüten sivil toplum kuruluşları toplumsal hareket ve diğer kurumlar ile her zaman dayanışma içerisinde olacağımızı duyuruyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın mutlu ve güvende yaşayabilecekleri ülke için harekete geçmeliyiz. Çocuklar gülsün diye geleceğimiz için kararlı adımlarla hiç durmadan ilerleyeceğiz."