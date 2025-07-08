Yüreğimizdeki Işık Projesi Yaz Kursları Başladı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim hayatlarını ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Yaz Kursları Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

İl genelinde 15 ilçede 184 öğretmen sorumluluğunda açılan 151 çeşitli eğitim kursunda eylül ayına kadar 3 bin 500 çocuk ve gencin faydalanması amaçlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki etkinlikte gazetecilere 1,5 yıldır titizlikle yürüttüklerini Yüreğimizdeki Işık Projesi'nin kendisindeki yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Projenin depremde ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar için başlatılan bir proje olduğunu belirten Masatlı, ayrıca Türkiye'ye model olarak sundukları iyilik ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti.

Vali Masatlı, proje kapsamında il genelinde 7 bin 802 öksüz ve yetim çocuk ile gencin tespit edilerek takiplerinin yapıldığını belirtti.

Çocuk ve gençlerin yaz dönemlerini verimli geçirmeleri için kurslar açtıklarını kaydeden Masatlı, "Bu programdaki eğitim içeriklerimiz akademik takviyelerden sanat atölyelerine, sportif faaliyetlerine kadar bir yelpazeyi kapsamaktadır. 1 Temmuz ve 1 Eylül arasında icra edilecek yaz kursları programımızda 15 ilçemizde eş zamanlı başlamıştır." dedi.

Etkinlikte Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı kurslara katılan çocuk ve gençlerle sohbet ederek hazırladıkları çeşitli sportif gösterilerine eşlik etti.