Yüreğir Belediye Başkan Vekili Özünal, Atatürk'ün 88. ölüm yılı mesajını yayımladı - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkan Vekili Özünal, Atatürk'ün 88. ölüm yılı mesajını yayımladı

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Yüreğir Belediye Başkan Vekili Özünal, Atatürk\'ün 88. ölüm yılı mesajını yayımladı
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Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özünal, mesajında Atatürk'ü ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk, milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı yürütülen bağımsızlık mücadelemizin birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Yaktığı istiklal meşalesiyle ezelden beri hür yaşamış milletimizin yeniden ayağa kalkmasına, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasına öncülük etmiş; en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i kurarak bizlere emanet etmiştir.

Bugün bizlere düşen görev, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmak, onun bizlere bıraktığı mirası geleceğe taşımak ve gösterdiği yolda, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımPolitikaGüncelSon Dakika

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