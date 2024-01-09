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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kocaispir, etkinlikte gazetecilere desteklerini ve işbirliklerini vurgulayarak, mesleklerini onurla icra etmelerinin önemini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da gazetecilere verilen insansız hava aracı eğitiminin faydalarını dile getirdi. Program sonunda ise 67 gazeteciye sertifika ve ehliyetleri verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 14:33,
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye olarak gazetecilerin yanında olduklarını aktaran Kocaispir, "Bir şehri güzel ve yaşanılabilir kılan sadece oradaki güzel binalar, parklar, bahçeler, yollar değildir, orada yaşayan güzel insanlardır. Sizler bu şehrin sosyal, kültürel hayatına katkı sağlayan güzel insanlarsınız. Mesleğinizi iyi, onurla, şerefle icra etmeniz son derece kıymetli. Biz Yüreğir Belediyesi olarak bu güne kadar olduğu gibi sizlerle hep beraberdik. Bundan sonraki süreçte de her daim yanınızda olma çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilere verilen insansız hava aracı eğitiminin faydalı olduğunu belirten Yalınız, "Hayatın her alanında önemi giderek artan dron teknolojisini kullanmaya yönelik eğitimin mesleki gelişimimize katkı sunmasını dilerim." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, Yüreğir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "İHA-1 Ticari Pilot Lisansı" eğitim programını tamamlayan 67 gazeteciye sertifika ve ehliyet verildi.

Programa, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber de katıldı.

Kaynak: AA
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