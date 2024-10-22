Yüreğir'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yüreğir'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Yüreğir\'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişiyi vurarak öldüren şüpheli ve kuzeni yakalandı.

22.10.2024 19:49
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ve kaçmasını sağlayan kuzeni yakalandı.

Samet Aslan (19), Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde bulunduğu esnada, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla saldırıyı Ahmet D'nin (21) gerçekleştirdiğini ve kuzeni Mehmet D'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi.

Ahmet D. ve kuzeni Mehmet D. saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekipleri, maktul Samet Aslan'ın geçen yıl şüpheli Ahmet D'nin ağabeyi Ahmet Çaçan D'yi (35) silahla yaraladığını tespit etti.

Ağabeyini yaraladığı gerekçesiyle Aslan'a husumet beslediği öne sürülen zanlı Ahmet D'nin ifadesinde, Aslan ile aralarında tartışma çıktığını, bu sırada Aslan'ın kendisine küfretmesi nedeniyle tabancayla ateş ettiğini iddia etti.

Şüpheli Ahmet D. ve kuzeni Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gazetecilere açıklamada bulunan Aslan'ın akrabalarından Mahmut Yüksel, yeğeninin dedesinin evinin önünde silahla vurulduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Yüreğir, Güncel, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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