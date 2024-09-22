Yurt Genelinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yurdun önemli bir bölümü yağışlı geçecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 3-5 derece azalacağını bildirdi.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 18; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 19 derece olacak.