Yurtta Hava Durumu: Sağanak ve Buzlanma Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de hafif sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma olayı, yurt genelinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 23, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 12 derece olacak.