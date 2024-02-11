Yüz Nakli Yapılan Uğur Acar, Üniversiteye Girmek İstiyor

TÜRKİYE'de ilk yüz nakli ameliyatı ile hayata bağlanan Uğur Acar (31), bırakmak zorunda kaldığı okul sürecini adım adım tamamlıyor. Açıktan liseyi bitirip, üniversite sınavına hazırlanan Acar, Sağlık alanında bir bölüm okumak istiyorum dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin yaptığı Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı ile yeni hayatına başladı. Yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakan Acar, ilk olarak açıktan liseyi bitirdi. 2022 yılında diplomasını alarak mezun olan Acar, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek geçerli puan aldı. Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisi süren Acar, KPSS'den aldığı puanla üniversitenin kadrolu personeli oldu. Eğitim hayatını bir adım daha ileri taşımak isteyen Uğur Acar, bugünlerde üniversiteye girmeyi hedefliyor. Mesaiden kalan zamanlarda, öğle aralarında üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan Acar, sağlık alanında eğitim almak istiyor.
'BAŞARMAK İÇİN ADIM ADIM GİDİYORUM'
Hem çalışıp hem tedavisine devam ettiğini anlatan Uğur Acar, Daha önce yapamadıklarımı yeni hayatımda yapmayı amaçlıyorum. Hayatım için bana ileride katkısı olacak her şeyi başarmak için adım adım gidiyorum. Sağlık alanında bir bölüm okumak istiyorum. 2 yıllık dahi olsa bir bölüm okumak, üniversite eğitimi almak istiyorum. Sağlık alanı önceliğim ama olmasa da elektrik-elektronik bölümünü hedefliyorum diye konuştu. Üniversite yönetiminin kendisine yardımcı olduğunu, deneme sınavlarından da iyi sonuçlar aldığını söyleyen Acar, sınavı başarıyla geçeceğine inandığını belirtti.
'UĞUR, BİZİM EVİMİZİN BİR BİREYİ GİBİ'
Acar'ın destekçilerinden AÜ Rektörü Özlenen Özkan, Geri dönüp, baktığımda çok cesaret gerektiren bir iş. Uğur bebekken yanmış ve hiçbir zaman yüzü olmamış. Uğur'un yeni hayatına bir vesile olduk. Uğur Acar, büyüdüğü köyde okula gidememiş, iş bulamamış. Yüz naklinden sonra tüm Türkiye onu tanıdı ve biz de iş imkanı yarattık. Uğur, bizim evimizin bir bireyi gibi. Hala sorumluluğu bize ait. Yükü ağır ama hayat başarısına katkıda bulunmak; bizim için de ayrı bir onur kaynağı dedi. Organ nakillerinin insanların hayatını değiştirdiğini anlatan Özkan, Uğur'un hayatı değişti. Sonra yaptığımız diğer yüz nakillerinden biri evlendi, çocuk sahibi oldu. Yüz nakli, insanların hayat kalitesini artıran ameliyat. Bu ameliyat da sonrasındaki takipler de çok zor. İnşallah sınavı kazanır, inşallah üniversitemizde okur diye konuştu. (DHA)
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