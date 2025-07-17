Yüzme Federasyonu'ndan Mayo Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
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Yüzme Federasyonu'ndan Mayo Özgürlüğü Vurgusu

17.07.2025 11:39
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Spor kulüplerinde kıyafet zorunluluğu yok; herkes istediği mayo ile havuza girebilir, dedi Yalçın.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, spor kulüpleri ve okullarında kıyafet zorunluluğu uygulanamayacağını belirterek, herkesin istediği mayo ile havuza girmeye hakkı olduğunu vurguladı.

Son günlerde yaz spor okullarında ve özel tesislerde kıyafet zorlaması yapıldığına dair şikayetlerin yaşanması üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın, "Kamuya açık ya da özel olması fark etmeksizin, tüm yüzme tesislerinde temel ilke özgürlüktür." dedi.

Yalçın, yalnızca ulusal ve uluslararası yarışmalarda geçerli olan bir kıyafet yönetmeliği bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bir vatandaşımız çocuğunu spora yönlendirmek istiyorsa, havuz kuralları çerçevesinde tesettürlü mayo ile de girebilir, standart mayo ile de girebilir. Buna kimse müdahale edemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti, vatandaş isterse tesettürlü mayo ile yüzer. Buna kimse engel olamaz."

Kıyafet nedeniyle engelleme ya da yönlendirme ile karşılaşan vatandaşların, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Yüzme Federasyonuna başvurabileceğini belirten Yalçın, "Bu konuda bize resmi bir şikayet ulaşırsa, gereken hukuki işlemleri başlatırız. Çünkü bu durum, temel özgürlüklere aykırıdır" diye konuştu.

Mayo dayatması

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Kınalıada Su Sporları Kulübü'nde yaşanan olay, kıyafet kısıtlamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bir öğrencinin mayosu uzun olduğu için velisinden mayonun değiştirilmesini isteyen kulüp yetkilileri, tek tip mayoyla eğitim verdiklerini belirtti.

Yaşanan olay sonrası kulüpteki antrenör Begüm Kayhan, AA muhabirine, kulübün belirlediği standartların dışında mayolara izin verilmediği açıklaması yaptı.

İhlal kararı verilmişti

Son yıllarda, tesettürlü mayo giyenlere yapılan ayrımcılık yüzünden TİHEK'e çok sayıda şikayet gelmiş ve ihlal kararı verilmişti. Bu şikayetlerden bazıları ise yargıya taşınmıştı.

2021 yılında ailesiyle kiraladıkları villada tatil yapan ve sitenin havuzuna tesettürlü mayoyla girmek isteyen Tuğçe Çetin, havuza girmesine engel olan site yöneticisi, yardımcısı ve bir site sakini hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Site yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve site sakini, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, istanbul, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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