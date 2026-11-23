(ANKARA) - Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, "COP31 bitti. Şimdi uluslararası kürsülerde verilen mesajları değil, Türkiye'nin korunamayan doğal varlıklarını konuşma zamanıdır. Türk milleti artık yeni vaatler değil; şeffaflık, denetim ve somut sonuç bekliyor. Bu ülkenin doğasını korumak bir tercih değil, devleti yönetenlerin asli sorumluluğudur. Bu sorumluluğun hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 31. İklim Değişikliği Konferansı (COP31), iki günlük uzatmanın ardından dün sona erdi. Zirvenin ortak siyasi sonuç belgesi olarak hazırlanan Antalya Paktı üzerinde uzlaşma sağlanamazken, uluslararası kamuoyunda konferansın sonuçlarına yönelik eleştiriler gündeme geldi.

Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikaları Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, zirvenin ardından hazırlanan kapsamlı COP31 Değerlendirme Raporu üzerinden Türkiye'deki orman kayıpları, madencilik faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri, su kaynakları, atık ithalatı ve tarımsal üretim sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aslan, şunları kaydetti:

"Antalya Paktı üzerinde uzlaşma sağlanamadı diye hayıflanacak değiliz. O metnin Türkiye'nin milli çıkarlarına, üreticisine ve ekonomik bağımsızlığına ne ölçüde hizmet edeceği zaten ayrıca tartışılmalıdır. İmzalanamayan paktın Türkiye'nin lehine olduğunu kim, hangi gerekçeyle söylüyor? Bizim asıl meselemiz başka. Türkiye'nin ormanları yanıyor, tarım toprakları madencilik ve yapılaşma baskısı altında kalıyor, su kaynaklarımız tükenme riskiyle karşı karşıya. Avrupa'nın plastik atıkları ülkemize gönderilmeye devam ediyor. Hükümet önce kendi ülkesindeki çevre sorunlarına cevap versin. Antalya'da kurulan kürsülerden değil, İliç'ten, Akbelen'den, Fatsa'dan, Trakya'dan, Anadolu'nun susuz kalan topraklarından konuşalım.

İliç'te dokuz işçimizi kaybettik. O facianın ardından Türkiye'deki maden sahalarının güvenliği ve çevresel denetimi konusunda hangi köklü değişiklikler yapıldı? Akbelen'de kömür madenciliği nedeniyle ormanlar, zeytinlikler ve köylülerin yaşam alanları üzerindeki baskı sürüyor. Fatsa'da maden ruhsatlarının kapsamı ve çevresel etkileri tartışılıyor. Kazdağları'nda su kaynakları ve orman ekosistemleri üzerindeki riskler gündemde.

"MADENCİLİK YAPACAKSANIZ BİLİMSEL DENETİM YAPACAKSINIZ"

Türkiye'nin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine karşı değiliz. Ancak hiçbir ekonomik faaliyet, Türk milletinin suyunu, toprağını ve yaşam hakkını yok sayma ayrıcalığına sahip değildir. Madencilik yapacaksanız bilimsel denetim yapacaksınız. Su kaynaklarını koruyacaksınız. Çevresel zararları önleyeceksiniz. İşçinin can güvenliğini sağlayacaksınız. Verdiğiniz ruhsatın, aldığınız kararın ve yaptığınız denetimin hesabını vereceksiniz. Doğal kaynaklarımızı korumayan, çevresel maliyetleri görmezden gelen bir madencilik anlayışı kabul edilemez.

Bir ülkede binlerce proje için 'ÇED Gerekli Değildir' kararı veriliyorsa, vatandaşın bu kararların gerekçelerini sorgulaması son derece doğaldır.

ÇED, yatırımcıya aşılması gereken bir bürokratik engel olarak görülemez. ÇED'in amacı doğayı, insan sağlığını ve kamu yararını korumaktır.

Bir maden projesine izin verirken o bölgedeki su kaynaklarını, tarım alanlarını, ormanları ve köylülerin yaşamını birlikte değerlendirmek zorundasınız.

"ÇED RAPORU HAZIRLAMAK ÇEVREYİ KORUMAK DEĞİLDİR"

Hükümet açıklasın: ÇED olumlu kararı verilen projelerin kaçı sonradan denetlendi? Kaçında ihlal tespit edildi? Kaç faaliyet durduruldu? Kaç ruhsat çevresel yükümlülükler nedeniyle iptal edildi? ÇED raporu hazırlamak çevreyi korumak değildir. Çevreyi korumak, o rapordaki taahhütlerin uygulanmasını sağlamaktır.

Türkiye su zengini bir ülke değil. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1301 metreküp. Bu rakamı görmezden gelerek ülkemizin su geleceğini planlayamazsınız. Bir tarafta kuraklık riski büyüyor, diğer tarafta su havzaları madencilik, sanayi kirliliği ve plansız yapılaşma baskısıyla karşı karşıya. Konya Ovası'nın yeraltı suları, Trakya'nın tarımsal sulama ihtiyacı, Karadeniz'in dereleri, Anadolu'nun içme suyu kaynakları için hangi uzun vadeli koruma planları uygulanıyor? Su kaynakları tükenirken yalnızca tasarruf çağrısı yapmak yeterli değildir. Havzaları koruyacak, kirliliği önleyecek ve tarımsal üretimi güvence altına alacak bir kamu yönetimi anlayışı gerekir.

Su yalnızca bir doğal kaynak değildir. Türk milletinin yaşam güvencesidir.

"KAÇ TESİSTE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ?"

Dünyaya 'Sıfır Atık' politikası anlatıyorsunuz. Peki Avrupa'nın plastik atıklarının en büyük alıcısı neden Türkiye? 2025 yılında Avrupa Birliği'nden 503 bin ton plastik atık geldi. Bir önceki yıla göre yüzde 19 artış var. 2004 yılına kıyasla yaklaşık 435 katlık bir artıştan söz ediyoruz.

Bu atıkların tamamı nerede işleniyor? Ne kadarı gerçekten geri dönüştürülüyor? Geri dönüşüm tesisleri ne sıklıkla denetleniyor? Kaç tesiste çevre mevzuatına aykırılık tespit edildi?

Geri dönüşüm adı altında yapılan her işlemin çevreye duyarlı olduğunu varsayamayız. Türkiye'nin geri dönüşüm kapasitesi geliştirilirken kendi çevremizin ve insan sağlığının korunması da güvence altına alınmalıdır. Türk milletinin toprağı, Avrupa'nın atık sorununu çözmek için sınırsızca kullanılabilecek bir alan değildir. 'Sıfır Atık' bir vitrin projesi olarak kalmamalı. Önce ithal edilen atıkların gerçek bilançosunu, denetim sonuçlarını ve çevresel etkilerini açıklayın.

Trakya'da verimli tarım arazileri yatırım ve kamulaştırma kararlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bafra'da üreticiler sulama ve üretim maliyetleriyle mücadele ediyor. Anadolu'nun pek çok bölgesinde su kaynaklarının geleceği konusunda ciddi kaygılar bulunuyor. Çiftçiye üretim yapın diyorsunuz, ama üretimin temel şartı olan toprağı ve suyu korumak zorundasınız. Türkiye'nin tarım arazileri yalnızca bugünün ekonomik değeriyle ölçülemez. Bu topraklar gelecek nesillerin gıda güvencesidir. Bir tarafta tarım alanlarının kaybı, diğer tarafta kuraklık ve yükselen üretim maliyetleri varken çiftçinin geleceğini güvence altına almadan çevre politikası oluşturamazsınız.

"ZİRVENİN BÜTÜN MALİ VE İDARİ BİLANÇOSU AÇIKLANMALI"

Yüz binlerce ziyaret, büyük organizasyon alanları, uluslararası delegasyonlar anlatılıyor. Peki bu zirvenin Türk milletine toplam maliyeti ne kadar? Organizasyon için kaç lira harcandı? Hangi hizmetler hangi şirketlerden satın alındı? Harcamaların ne kadarı kamu bütçesinden karşılandı? Sponsorluk katkıları ne kadar oldu? Ayrıca gönüllülerin konaklama, yemek ve çalışma koşullarına ilişkin kamuoyuna yansıyan şikayetler hakkında hangi incelemeler yapıldı? Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmak, kamu kaynaklarının hesabını verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Zirvenin bütün mali ve idari bilançosu açıklanmalıdır.

Antalya'daki toplantılar sona erdi. Delegasyonlar ülkelerine döndü. Salonlar boşaldı. Ama Türkiye'nin gerçekleri yerli yerinde duruyor. 81 bin hektardan fazla orman alanımızın yangınlardan zarar gördüğü, Avrupa'dan yüz binlerce ton plastik atığın geldiği, su kaynaklarımızın ciddi risklerle karşı karşıya olduğu bir ülkede çevre politikası yalnızca uluslararası toplantılarla anlatılamaz. Hükümete soruyoruz: İliç'te hangi dersler çıkarıldı? Akbelen'de hangi doğal varlıklar korundu? Fatsa'da hangi denetimler yapıldı? ÇED süreçlerinde kamu yararı nasıl güvence altına alındı? Su havzalarımız için hangi somut koruma tedbirleri alındı?

"VATANIN DOĞAL VARLIKLARI KORUNMAK ZORUNDA"

Bizim için çevre meselesi, Türkiye'nin bağımsızlığı, üretim gücü ve gelecek nesillerinin yaşam hakkıyla doğrudan ilgilidir. Türk milletinin ormanları, suyu, toprağı ve doğal kaynakları kimsenin sınırsız tasarruf alanı değildir. Orman vatandır, su vatandır, toprak vatandır. Vatanın doğal varlıkları korunmak zorundadır.

COP31 bitti. Şimdi uluslararası kürsülerde verilen mesajları değil, Türkiye'nin korunamayan doğal varlıklarını konuşma zamanıdır. Türk milleti artık yeni vaatler değil; şeffaflık, denetim ve somut sonuç bekliyor. Bu ülkenin doğasını korumak bir tercih değil, devleti yönetenlerin asli sorumluluğudur. Bu sorumluluğun hesabını sormaya devam edeceğiz."