Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, fon krizinde muhalefete ortak komisyon çağrısı yaptı

(ANTALYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon krizine ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesine tepki göstererek muhalefet partilerine ortak komisyon oluşturma çağrısında bulundu. Özdağ, "Madem TBMM komisyonu kurulamıyor, o zaman millet komisyonunu bu konuda kuralım. Ben bu teklifimi sayın genel başkanları tek tek arayarak ayrıca ileteceğim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin ilçe başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya'da tarım ve turizm sektörünün yaşadığı sorunlara değinen Özdağ, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de fon krizinin araştırılması için komisyon kurulması teklifinin reddedilmesine tepki gösteren Özdağ, muhalefet partilerine ortak komisyon oluşturma çağrısı yaptı. Özdağ, soruşturmayla ilgili yayın yapan gazetecilere yönelik adli işlemleri ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerini de eleştirdi.

"ANTALYA HEM TURİZMDE HEM TARIMDA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Antalya ziyaretleri kapsamında Manavgat'ta esnaf ve pazar ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirten Özdağ, çiftçilerle de görüştüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün Manavgat'ta Antalya ziyaretimizin üçüncü ziyaret noktasındayız ve hem sevgili Manavgatlılarla bir araya geleceğiz hem esnaf ve pazar ziyareti yapıp vatandaşın yaşanan ekonomik buhranla ilgili görüşlerini alacağız. Yolda çiftçi arkadaşlarımızla tarımın sıkıntıları konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve onların dertlerini dinledik. Antalya, Türk turizminin ve Türk tarımının en gözde merkezlerinin hiç şüphesiz başında geliyor. Ancak ne yazık ki bu sene hem turizmde Antalya büyük bir hayal kırıklığı yaşadı hem de tarımda büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Oysa Antalya, sahip olduğu potansiyelle sadece Türkiye'yi değil, bölgeyi besleyecek büyük bir potansiyeli temsil ediyor."

Tarım politikalarını eleştiren Özdağ, plansız üretim, destekleme politikaları, Devlet Planlama Teşkilatı ve köy okullarının kapanmasının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini savundu. Özdağ, şöyle devam etti:

"Yanlış tarım politikaları, yanlış destekleme politikaları, plansız üretim, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmış olması, anayasal hakları olan yardımların, çiftçiye desteklemelerin Anayasa ihlal edilerek ısrarla verilmemeye devam edilmesi, Büyükşehir Belediye Yasası'nın köylerin hukuki yapısını tahrip etmesi, köy okullarının kapatılarak taşımalı eğitime dönülmesinin neticesinde köylerin boşalması, genç nüfusun topraktan, çiftçilikten kopması, hepsi birden Antalya'ya da Türk tarımına da Türkiye'nin geleceğine de olumsuz şekilde yansıyor. Sonuç, AK Parti'nin 24 yıllık iktidarının ortaya çıkarmış olduğu olumsuz manzaradır."

"TÜRKİYE HEM YERLİ HEM YABANCI TURİSTLER İÇİN PAHALI HALE GELDİ"

Antalya'da turizm sektörünün de ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştirerek şunları kaydetti:

"Turizmde Akdeniz'in ve Türkiye'nin incisi olan, 500'ün üzerinde beş yıldızlı otelin olduğu, bunların yarısının Manavgat'ta olduğu bir Antalya'da ne yazık ki turizmde de beklenen turist sayısına ulaşılamamaktadır. Ne yabancı turistte ne Türk turistte. Çünkü izlenen ekonomik politikalar neticesinde Türkiye hem Türk turistler hem yabancı turistler için inanılmaz pahalı hale gelmiştir. ve turizm sektörü çok ağır bir darbe almış durumdadır. Turizm sektörünün içinden gelen bir Turizm Bakanımız var. Ama bu bakanın Türk turizmine şimdiye kadar bir faydası olduğunu görmedik. Kendisine faydası olduğunu biliyoruz da Türk turizmine ne yazık ki hiçbir faydası olmadı. Hiç kalıcı ve Türk turizmine stratejik destek oluşturacak bir politikayı temsil etmedi."

"FON YOLSUZLUĞU SEÇİM İHTİYACINI BİR DAHA ORTAYA KOYDU"

Türkiye'de ekonomik sorunların derinleştiğini savunan Özdağ, erken seçim çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Antalya bu sorunlarla ve ekonomik buhranla uğraşırken, iş dünyası günü kurtarma peşinde, faturaları ödeme peşinde koşarken, tarımda büyük iflaslar yaşanırken yüzde 10'luk bir kesim, Türkiye'de rantiye bir kesim büyük kazançlar elde ediyor. Yıllardan beri bu haksız düzen sürüyor. ve artık bu düzenin değişmesi için bir seçime Türkiye'nin hızla gitmesi gerekiyor. Fon yolsuzluğu seçim ihtiyacını çok açık bir şekilde bir daha ortaya koydu. Adaletin düşman ceza hukuku uygulamalarıyla tasfiye edildiği, yurttaşların Anayasa'nın emri olmasına rağmen yasalar önünde eşit olmadığı, muhalefete ayrı, iktidara ayrı yasal uygulamaların gerçekleştiği bir Türkiye'de yaşıyoruz."

"MADEM TBMM'DE KOMİSYON KURULAMIYOR, MİLLET KOMİSYONUNU KURALIM"

Fon soruşturmasının bütün yönleriyle aydınlatılacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade eden Özdağ, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesinin ardından muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Özdağ, şunları söyledi:

"Şimdi yaşanan bu fon yolsuzluğu sonrasında devam eden soruşturmanın da gerçeği ortaya çıkaracağı konusunda büyük şüphemiz var. Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili teklif reddedildi. Neden reddediliyor? Buradan muhalefetteki bütün partilerin sayın genel başkanlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Sayın genel başkanlar, hep birlikte bir soruşturma komisyonunu biz kuralım ve muhalefet partileri olarak bütün siyasi partiler, muhalefetteki bu komisyonun kurulmasına karşı çıkanlar hariç, bu komisyona üye versinler. ve biz komisyon olarak bu fon yolsuzluğunu araştırarak Türk milletiyle yolsuzluğun kapsamı hakkındaki tespitlerimizi bir rapor halinde paylaşalım. Madem Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu kurulamıyor, o zaman millet komisyonunu bu konuda kuralım. Ben bu konuyla ilgili olarak bu teklifimi sayın genel başkanları tek tek arayarak ayrıca ileteceğim."

"BU KONUYU ARAŞTIRANLARI GÖZALTINA ALIYORSUNUZ, BÜYÜK PARALAR KAZANANLAR İFADE VERMİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nan fon soruşturmasına yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in ifadeye çağrılması, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın gözaltına alınmasına değinen Özdağ, soruşturmanın yürütülme biçimine ilişkin şüphelerinin arttığını belirtti. Özdağ, şunları söyledi:

"Soruşturmanın gerçeğe ulaşma hususunda ne kadar ısrarcı olacağı konusundaki şüphelerimizi artıran hususlardan birisi de bu konuda yayın yapan, toplumla bilgi paylaşan basın mensuplarının ifadeye çağrılmaları veya gözaltına alınmalarıdır. Şaban Sevinç bu konuda yaptığı açıklamalardan dolayı gözaltına alınmış. Şaban Sevinç'in ben fonda parasının olduğunu duymadım. Şaban Sevinç'in bu fon yolsuzluğundan istifade edip büyük kazançlar elde ettiğini duymadım. Siz bu konuyu araştıranları ifadeye davet ediyorsunuz veya gözaltına alıyorsunuz ama bu fonlardan büyük paralar kazananlar günlerce ifade vermiyorlar. Kazanmış oldukları bu işte paranın tamamını iade etmiyorlar. ve misafir gibi gelip gidiyorlar. Bu mu adalet?"

"TÜRKİYE'Yİ KUZEY KORELİLEŞTİRMEYİN"

Fon soruşturmasına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerini de eleştiren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yine X hesaplarının bu konuda yayın yaptığı için erişim engeli aldığını görüyoruz. Arkadaşlar, bu erişim engeli hukuksuzdur. Neden? Çünkü ortada bir suç yok. Suç olsa bu hesapların paylaşımlarında suçla ilgili zaten soruşturma açılır. ya suç olmadan bir hesap nasıl kapatılır? Esas suç o hesabı kapatmaktır. Suç işleme potansiyeli var, bunun için kapattık. Böyle yaklaşım olur mu? Bu ancak Kuzey Kore'de olur. Türkiye'yi Kuzey Korelileştirmeyin."

ÖZDAĞ'DAN YENİ PARTİ'YE ÇAĞRI: "FON KRİZİYLE İLİŞKİLİ İSİM LİSTESİNİ AÇIKLAYIN"

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerinin ardından YENİ Parti'ye de çağrıda bulunan Özdağ, "Değerli basın mensupları, bu fon yolsuzluğu konusunda iktidarı eleştiriyoruz. Ama buradan YENİ Parti'ye de bir çağrımız var. YENİ Parti'ye birileri bu yolsuzluğa karışanların isim listesini vermiş. E açıklayın kardeşim. Neyi bekliyorsunuz? İktidar açıklamıyorsa siz açıklayın. Bir an önce millet kim ne yapmış, öğrensin. O gün açıklarız, bugün açıklarız, şöyle yaparsanız açıklarız, böyle yaparsanız açıklamayız. Böyle şey olmaz. Eğer siz açıklayamayacaksanız verin bize, biz açıklarız. Hiç sorun değil. Bir an önce bu konuda elinizde ne varsa bilgi olarak Türk milletiyle lütfen paylaşın."