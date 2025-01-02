Zaharova'dan Avrupa'ya Gaz Uyarısı - Son Dakika
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Zaharova'dan Avrupa'ya Gaz Uyarısı

Zaharova, Rus gaz sevkiyatının durdurulmasından ABD ve Avrupa yönetimlerini sorumlu tuttu.

02.01.2025 14:20
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gazı sevkiyatının durdurulmasından ABD, Kiev yönetimi ve Amerikan ekonomisine destek uğruna vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Zaharova, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa'ya geçişinin durdurulduğunu hatırlattı.

Gazprom'un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Ukraynalı yetkililerin Rusya'dan Avrupa ülkelerinin sakinlerine doğal gaz pompalamayı durdurma kararı aldığını vurgulayan Zaharova, Rus enerji sevkiyatının kesilmesinin hem Avrupa'nın ekonomik potansiyelini zayıflattığını hem de Avrupalıların yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Enerji piyasasının yeniden dağıtımından "Ukrayna krizinin de ana sponsoru ABD'nin karlı çıktığını" savunan Zaharova, "Yağmacı stratejilerinin ilk kurbanı, şimdiden Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya oldu. Almanya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının patlamasından sonra doğal gazı önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldı ve en büyük ve efsanevi Alman endüstrilerinden bazılarını kapatmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Eskiden ekonomik açıdan başarılı ve bağımsız olan Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerin de artık "Amerikan himayesinin bedelini ödemek zorunda kalacaklarını" belirten Zaharova, "Rus doğal gaz sevkiyatını durdurmanın sorumluluğu tamamen ABD'ye, kukla Kiev rejimine ve Amerikan ekonomisine mali destek uğruna vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerine aittir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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