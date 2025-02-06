Zaharova'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Zaharova'dan Trump'a Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Trump'ın Gazze planını gerginlik artırıcı buldu.

06.02.2025 20:47
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklamasının "yapıcı olmadığını" belirterek, "Bu, sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Bu tür açıklamalar, bölgeye gerginlik katıyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı, Filistinlilerin de Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Bu aşamada bu tür hafif ve popülist açıklamalar yapıcı değil. Bu, sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Bu tür açıklamalar, bölgeye gerginlik katıyor." diye konuştu.

Zaharova, Gazze'de yaşanan trajedinin yıllarca sürdüğünü belirterek, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalara kati şekilde uyulacağını umuyoruz. Gazze'de binlerce kişinin öldüğü krizin çözüleceğini umuyoruz. Şimdi en önemli şey, ihtiyaç sahibi herkese gerekli insani yardımın sağlanması. Ateşkesin sürdürülebilir ve uzun vadeli olması önemli. Bu konuların çözümünün en önemli hedef olması gerektiğinden eminiz. Filistin meselesine kapsamlı çözümün bulunması gerekiyor."

"Ukrayna krizin çözümüne dair güvenilir anlaşmalara ihtiyaç var"

Zaharova, Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın "yılın sonuna kadar başkanlık seçiminin düzenlenmesini istişare etmeye hazır oldukları" yönündeki açıklamasına dair, "Bu, Ukrayna'nın her alanda egemenliğini kaybettiği ve meşru devlet başkanına sahip olmadığını gösteriyor. Büyükelçi, bunu teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde rol oynaması ihtimalini de değerlendiren Zaharova, "bunun ABD yönetiminin belirli eylem ve planlarına bağlı olacağını" dile getirdi.

Zaharova, "Şimdilik bu konuda çok sayıda açıklama var ancak atılan adımlarla ilgili netlik ve kesinlik yok. ABD'nin atacağı adımlara odaklanacağız." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geçici olarak durdurulması fikrinin kabul edilemez olduğunu belirten Zaharova, bunun Kiev'in askeri kabiliyetini güçlendirmek için Batı tarafından kullanılacağını söyleyerek, "Krizin tekrarlanmamasını garanti edecek hukuk çerçevesinde güvenilir anlaşmalara ve mekanizmalara ihtiyaç var." diye konuştu.

Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın "Ukrayna'da nadir toprak metalleri elde etmekle ilgilendikleri" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Anlaşılan ABD Başkanı, Ukrayna'nın buna askeri ve maddi desteğin sürdürülmesi için razı geldiğini dikkate alarak, meseleye ticari bakış açısıyla yaklaşmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

ABD'de Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm "dış kalkınma yardımlarının "askıya alınmasını da yorumlayan Zaharova, "ajansın yolsuzluğa karıştığını ve diğer ülkelerin içişlerine Amerikan müdahalesinin kilit halkası olduğunu" söyledi.

" Bakü'deki Rus kültür merkeziyle ilgili sorunun çözüleceğini umuyoruz"

Azerbaycan tarafından, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" diye bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin nota aldıkları bilgisini paylaşan Zaharova, merkezin yasalar çerçevesinde kayıt sürecinin sonlandırılması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Zaharova, "Bu konuyu çözmeyi diplomatik kaynaklar üzerinden defalarca teklif ettik. Teklifler yazılı şekilde Azerbaycan tarafına iletildi. Bu nedenle, bu sorunun çözüleceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) Rusya Milli Takımı'nın uluslararası turnuvalardan men edilmesini uzatma kararına dair ise "bunun, ikiyüzlülük, sporu siyasallaştıran ve sporun ilkelerini ihlal eden bir karar olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, moskova, Güncel, Dünya, Gazze, Rusya, Spor, Son Dakika

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