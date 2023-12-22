Zamanında okula gidememişlerdi, şimdi kurslarda okuma yazma öğreniyorlar

BİNGÖL - Bingöl'ün köylerinde yaşayan ve zamanında okula gitme imkanı bulmayan kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kurslarında eğitim görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından geçmiş yıllarda başlatılan "Okumaz Yazma Seferberliği" Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli kurslar açan kurum, özellikle köylerde okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlara sürekli olarak bu kursları açıyor.

Merkezde, mahallerde ve köylerde okuma yazma kursları açıldığını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Şahin, özellikle zamanında okula gitme imkanı bulmamış kadınlar kurslara ilgi gösterdiğini aktardı. Şahin, "Kurumumuzda ve köylerimizde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 2018'de başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği sonucunda biz kurslarımızı hem merkezimizde hem mahallelerimizde hem de köylerimizde açıyoruz. Özellikle kırsalda zamanında okula gidememiş, okuma yazma imkanını bulamamış annelerimize yönelik kurslarımız ihtiyaç hissedilen alanda. Bu kurslara kırsalda daha çok ihtiyaç duyuluyor. Vatandaşımızın bize ihtiyaç duyduğu her yerde kurslarımızı açıyoruz. Köylerimizde okullarımızın açık olup olmamasına bakmaksızın usta öğreticimizle, öğretmenlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her köyde okuma yazma kurslarını açıyoruz" şeklinde konuştu.