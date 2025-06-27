Zambiya, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Hazırlığında - Son Dakika
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Zambiya, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Hazırlığında

27.06.2025 22:32
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Zambiya, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması durumunda tahliye planları yapıyor.

CAPE Zambiya hükümeti, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması durumunda, İsrail'deki 177 vatandaşını tahliye etmek üzere gerekli hazırlıklara başladığını bildirdi.

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe, parlamentoda yaptığı açıklamada, "İsrail ile İran arasında şu anda bir ateşkes var. Ancak bunun sürmemesi ihtimaline karşı gerekli tahliye hazırlıklarını yapıyoruz." dedi.

Haimbe, bu tahliyenin "en uygun çıkış yolu" olarak nitelendirdiği Mısır üzerinden gerçekleştirilmesinin planlandığını aktararak, öğrenciler, çocuklar ve hasta bireylere öncelik verileceğini belirtti.

İran'da da 4 Zambiya vatandaşı bulunduğunu kaydeden Haimbe, "Bu kişilere azami dikkat göstermeleri ve kendilerine atanan irtibat görevlileriyle temas halinde olmaları tavsiye edildi. Bakanlığımız, Ankara ve Kahire Büyükelçilikleriyle işbirliği içinde, durumun kötüleşmesi halinde tahliyelerini kolaylaştırmak için gerekli hazırlıkları yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zambiya, daha önce Ekim 2023'te 77 vatandaşını İsrail'den tahliye etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zambiya, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Hazırlığında - Son Dakika

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