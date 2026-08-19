Zaporijya Nükleer Santrali personeline İHA saldırısı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali personeline İHA saldırısı: 1 ölü, 17 yaralı

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Ukrayna güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali personelinin bulunduğu otobüs durağına düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. UAEA Genel Direktörü Grossi, saldırıyı 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek santralin güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirtti. Rusya kontrolündeki tesis, Mart 2022'den bu yana çatışmalar nedeniyle defalarca nükleer risklerle karşı karşıya kaldı.

Zaporijya Nükleer Santrali personelinin kullandığı otobüs durağına yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Santral tarafından salı günü yapılan açıklamada, "Ukrayna güçleri, Energodar kentindeki bir toplu taşıma durağını hedef aldı. Saldırı sırasında durakta, vardiyalarına gitmek üzere otobüs bekleyen santral personeli bulunuyordu" ifadelerine yer verildi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR EYLEM"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, "kabul edilemez bir eylem" diye nitelediği saldırının, santralin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Bu tür eylemlerin ajansın ilkeleriyle çeliştiğini kaydeden Grossi, devam eden çatışma ortamının, santralin nükleer emniyeti ve güvenliği açısından ciddi riskler teşkil ettiğine dikkat çekti.

2022'DEN BERİ RUSYA'NIN KONTROLÜNDE

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisleri arasında yer alan Zaporijya Nükleer Santrali, Mart 2022'den beri Rusya'nın kontrolü altında. Tesis, Ukrayna krizinin tırmanmasından bu yana defalarca nükleer güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali personeline İHA saldırısı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santrali personeline İHA saldırısı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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