Zararlılarla Mücadelede Yeni Yöntemler

23.03.2026 10:57
Ankara Üniversitesi uzmanı, kimyasal yerine kültürel ve biyolojik yöntemlerin önemine dikkat çekti.

1- Tarımda zararlılarla mücadelede kültürel ve biyolojik yöntem öneriliyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan:

"Yağışlar ve diğer iklim koşulları bazı zararlıların artmasına neden olabilir ancak bu artışı yalnızca pestisitlerle çözmeye çalışmak sorunu daha da büyütmektedir"

"Çözüm pestisitlerin kullanıldığı kimyasal mücadelede değil, kültürel önlemler ve biyolojik mücadelenin etkili şekilde kullanıldığı entegre zararlı yönetiminde aranmalıdır"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel gübre arzını tehdit ediyor

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel gübre tedarik zincirinin yüzde 33 daraldığı tahmin edilirken, sevkiyatların durması gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor

Doğal gaz fiyatlarının ikiye katlanması dev gübre tesislerini şalter indirmeye zorlarken, tarımsal üretimde maliyet krizi derinleşiyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Grafikli)

3- Süs bitkileri üreticilerinden kurakçıl peyzajda "sözleşmeli üretim modeli" talebi

İç ve Dış Mekan Peyzaj Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar:

"Kurakçıl peyzaj uygulamalarında, pazar talebini oluşturacak, üreticinin riskini azaltarak güven verecek ve üretime teşvik edecek 'sözleşmeli üretim modeli'ne geçilmesini önemsiyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- ABD-İsrail ve İran Savaşı'nda 3 hafta geride kalırken enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmalar sürüyor

Brent petrolün vadeli varil fiyatı saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 46,8, Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 85'den fazla yükseldi

Kömür fiyatları ise saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 13,9 artış kaydetti

(Gülşen Çağatay/Ankara)

5- Boğaz'da yaz kış yüzen 78 yaşındaki huzurevi sakini sağlığıyla dikkati çekiyor

Bebek Sahili'nde her mevsim suya giren Mehmet Ali Öztürk:

"Sağlıklı olmamı yüzmeme ve çok yürümeye bağlıyorum ve hiçbir şeyi kafama takmıyorum. Herkes ilaç kullanıyor, ben kullanmıyorum. Herkes hasta oluyor, ben olmuyorum. Denizin bana verdiği güzel şey bu, sağlığım. Şu an burada yüzen en yaşı ileri kişi benim"

Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Müdürü Mesut Ocak:

"Mehmet Ali Bey 78 yaşında olmasına rağmen herhangi bir kronik hastalığa sahip değil. Buraya gelen hekimlerle bunu konuştuğumuzda, bunun tamamen sportif yaşantısı ve yüzme sporuyla ilgileniyor olmasına bağladılar"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

