Zayn Sofuoğlu: 5 Yaşında Motor Sporları Yıldızı

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek.

Kariyerinde 5 kez Dünya Supersport şampiyonluğu bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ile Deniz Öncü kardeşler ve Bahattin Sofuoğlu ile dünya şampiyonalarında mücadele eden Türk takımının kaptanı Kenan Sofuoğlu, sürdürülebilir başarı için yeni yeteneklere emek veriyor.

Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Zayn'i ilk kez piste getirdiğinde onun otomobil, karting ve motosiklet kullanışının biraz farklı olduğunu hissetmeye başladığını belirten Kenan Sofuoğlu, "En önemlisi Zayn'in bu işe olan merakıydı. Her zaman şu örneği veriyorum; büyük oğlum da var ama onun motosiklete ve motor sporlarına hiç merakı yok. O daha çok futbol meraklısı." dedi.

Sofuoğlu, Zayn'in gelecekte motosiklette mi otomobil sporlarında mı başarılı olacağına yönelik, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hem motosiklette hem kartingde önceki sporculara göre çok daha hızlı dereceler yapıyor. Eğer başarırsa, önümüzdeki yıl Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda en genç Türkiye şampiyonu olacak. Şu ana kadar yaptıkları gelecekle alakalı umut vadediyor ama henüz çok erken. 7-8 yaşında İtalya'daki yarışta yapacakları çok önemli. Zayn ile 2025 İngiltere Şampiyonası'na katılacağız. İngiltere'de 6 yaşındayken 8 yaşındaki çocuklara karşı yarışacak. Eğer İngiltere'de bir farkındalık gösterirse, Zayn gerçekten Formula 1 ile alakalı en büyük adaylardan biri olacak."

"BOM Karting Takımı ile bu sene iyi bir uyum sağladık"

Bir baba olarak oğlunu çalıştırmanın zorluklarına değinen Sofuoğlu, "Avantajlı olan tarafı, sürekli beraber vakit geçirebiliyoruz. Dezavantajlı tarafı ise şu an bir takım ile profesyonel yarışlara çıkıyoruz, o takımın da hocaları var. Artık ekibin bir parçası olduk. Yarıştığımız Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı ile bu sene iyi bir uyum sağladık." değerlendirmesini yaptı.

Zayn'in hem motosiklet hem de kartingi sevdiğini belirten baba Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce onun sevmesi gerekiyor. O severse ilerler. Berkay, Toprak, Can ve bütün sporcularım için aynı şey geçerlidir. Önce kendileri isteyecekler. Sonra biz de onlara imkan sunacağız. Özellikle yarış haftalarında biraz yoğun çalışıyoruz. Onun dışında her gün antrenman yaptığımız söylenemez. Yarış olmadığı zamanlar da onu evde annesiyle bırakmak istiyorum, kendi de kalmak istiyor. Zaten evde birkaç gün sonra sıkılmaya başlıyor ve 'Baba piste ne zaman gideceğiz?' diyor. Bu benim tam aradığım şey. Çünkü onun piste isteyerek gelmesi gerekiyor."

Emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldığını dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Sezona BOM yarış takımıyla başladığımızda, açıkçası ilk yarışta çok zorlandık. Ancak sezon içinde büyüyen ve gelişen bir Zayn vardı. Eskiden ben kulaklıkla Zayn'e direktifler veriyordum, artık kulaklığı takmamıza bile gerek kalmadı. Yıl içinde çok büyük bir gelişim yaşadık. Bu işten zevk alması için de uğraşıyorum. Yarım gün antrenman yapıyoruz, öğleden sonra evde oyuncaklarıyla oynuyor. Bu şekilde işi sevmesini, işten sıkılmamasını sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ondaki potansiyele göre çıtayı yükseltiyorum"

Kenan Sofuoğlu, Zayn'in motor sporlarından korkmamasında etkili olan şeyin kendisi ya da imkanlar olmadığını belirterek, "Diğer oğlumun motor sporlarına hiç ilgisi yok. Zayn motoru seviyor. Berkay abisini, Toprak abisini görüyor, o da piste çıkmak istiyor. Şu ana kadar 'Yarışmak istemiyorum.' dediği hiç olmadı." diye konuştu.

Oğlunun çok izlenen videolarının da arkasında büyük çalışmaların bulunduğunu aktaran Sofuoğlu, "Zayn yapabileceğine hep inanıyor. Ben de ona yapamayacağı ya da onu tehlikeye atacak hedefler koymuyorum. Ondaki potansiyele göre çıtayı yükseltiyorum. Zayn artık insanların ilgisine, onunla resim çekilmelerine alışmaya başlamış. Ailenin içinde abisiyle arkadaş gibi, abisinin bu işlere pek merakı yok. Abisi çok şükür futbolda ilerliyor. Biz de Zayn ile beraber abisini izlemeye gidiyoruz. Zayn'in yarışları olduğu zaman da abisi onu izlemeye geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kartingi mi yoksa motosikleti mi daha çok sevdiğine dair soru üzerine Zayn ise "Karting daha çok hoşuma gidiyor çünkü hızlı. Yarışmayı seviyorum." dedi.

Yaptığı rekora ilişkin de konuşan Zayn, "312 yaptım, bunu geliştireceğim" derken, babası ile Toprak Razgatlıoğlu'nu da geçeceğini dile getirdi.

"Geçtiğimiz ay Berkay Sarıay'ı KNN54 Riders'a dahil ettik"

Kenan Sofuoğlu, Zayn ile antrenmanlara katılan 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ın çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Bizim Toprak, Can, Deniz, Bahattin ve Asrın Rodi Pak ile yaptıklarımız, Türkiye'de yetişen motor sporu gönüllüleri için hedef haline geldi. Berkay da Toprak, Can, Deniz ve Bahattin abileri gibi olmak için yetiştirilen sporculardan birisi. Yaklaşık 4 sene önce babası ile yanıma geldiler ve bizimle başladı. Onlara aşmaları gereken bazı yolları söyledim. Berkay da o yolda ilerledi. Türkiye şampiyonalarına, Balkan şampiyonalarına, Avrupa'da farklı şampiyonalara katıldı ve her birinde de başarılı sonuçlar aldı. Berkay'ın bu gelişimini hep takip ettim. Artık hazır olduğunda da geçtiğimiz ay Berkay'ı KNN54 Riders'a dahil ettik. Ardından Berkay, bir hafta sonra Avusturya'da gittiği yarışı da kazandı."

Berkay'ın geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, "İnşallah Toprak abisi gibi ileride bayrağı o devralacak. İnanıyorum ki ona layık bir şekilde de çalışmalarını, karakterini, geleceğini en güzel şekilde oluşturacağız." dedi.

Berkay Sarıay da bu spora başlama ve hedefine ilişkin, "Benim motosiklete merakım vardı. Sonra Kenan abim ile Toprak abimi görünce merakım iyice arttı. Hedefim, Kenan abim ve Toprak abim gibi dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

BOM Karting Takımı sporcuları Zayn ile Ayşe Çebi, karting ile antrenman yaparken, Zayn ayrıca Berkay Sarıay ile motosiklet antrenmanına da katıldı.